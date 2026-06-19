Quevedo lleva su merchandising exclusivo a Las Palmas con la apertura de una tienda efímera

Esta tienda abrirá puertas en el Mercado de Altavista del 23 al 27 de junio

Tras agotar todas las entradas de sus 16 conciertos programados entre Madrid y Barcelona, Quevedo vuelve a generar expectación en su tierra. El equipo del artista canario ha puesto en marcha una original campaña promocional en Las Palmas de Gran Canaria para anunciar la apertura de la tienda efímera de merchandising ‘Baifo e Hijos’.

Esta tienda, que abrirá sus puertas en el Mercado de Altavista del 23 al 27 de junio, se promocionará durante estos días a través de una furgoneta clásica de ‘Baifo e Hijos’ que ha recorrido y recorrerá distintos puntos de la capital grancanaria llamando la atención tanto a vecinos como seguidores.

Al frente de la iniciativa y como cara visible de esta campaña promocional se encuentra el humorista Saúl Romero, quien, megáfono en mano y subido al vehículo, se ha convertido en el principal reclamo de una campaña que no ha pasado desapercibida.

«Si te gusta Canarias, te gusta Quevedo»

La tienda ofrecerá productos exclusivos de Quevedo que únicamente podrán adquirirse en este espacio temporal, una propuesta que ya despierta gran interés entre los fans del cantante. Además, está prevista la aparición del propio artista durante los días de apertura.

Imagen de EFE

Romero reconoció el entusiasmo vivido durante los primeros recorridos promocionales. “Ayer fue fantasía total, dando vueltas parecía el Día de Reyes Magos. Nunca había vivido ese momento, así que ayer fue felicidad; hoy continuamos y el lunes es el broche final a los paseítos por aquí”, señaló.

Por otro lado, el humorista destacó el vínculo de Quevedo con el archipiélago: “Si te gusta Canarias, te gusta Quevedo, porque ese es el mensaje que ha transmitido a todos. La gente es súper feliz cuando ve algo relacionado con Quevedo”.