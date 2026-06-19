La empresa Tibicena estrena una máquina de láser pulsada que elimina grafitis y suciedad en piedras antiguas sin dañar el material original

La empresa arqueológica Tibicena utiliza una novedosa máquina de láser pulsada en Gran Canaria para restaurar monumentos históricos de forma segura. El dispositivo elimina restos de pintura y suciedad acumulada en pocos minutos en piedras de gran valor cultural. Por ello, este avance tecnológico sustituye a los métodos tradicionales y garantiza una limpieza óptima.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El cuidado de los monumentos históricos de las islas da un salto tecnológico de gigante. Las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología permiten recuperar elementos antiguos con una precisión hasta ahora desconocida en el archipiélago.

El estreno en la fuente de Santo Domingo

La histórica fuente de Santo Domingo, ubicada en la capital grancanaria, muestra ya un aspecto totalmente renovado tras su restauración. Los técnicos asumieron el reto de recuperar este monumento crucial 234 años después de su construcción. Asimismo, la intervención devolvió el esplendor a esta estructura emblemática gracias al uso pionero de la luz pulsada.

El secreto del éxito de estos trabajos radica exclusivamente en las características de la nueva herramienta. Este aparato tecnológico pesa 50 kilos y destaca por su enorme versatilidad en las labores de limpieza arquitectónica. De hecho, el operario maneja el dispositivo con facilidad y consigue limpiar superficies delicadas en un tiempo récord.

Las ventajas frente al sistema tradicional

Hasta la fecha, los restauradores empleaban únicamente medios mecánicos para limpiar los materiales históricos en las islas. Las intervenciones requerían el uso manual de pequeños cepillos o la aplicación directa de fuertes chorros de arena. Sin embargo, estos procedimientos tradicionales dañaban a veces la superficie original de los bloques antiguos.

El gerente de Tibicena Arqueología y Patrimonio, Marco Moreno Benítez, explica que la nueva máquina permite trabajar con mucho más cuidado el patrimonio cultural. Según argumenta el experto, las herramientas antiguas degradaban en ciertas ocasiones los materiales. Por consiguiente, el sector necesitaba una alternativa tecnológica idónea para estos elementos.

La nueva herramienta resulta ideal para borrar grafitis antiguos que penetran profundamente en los poros de la roca. Además, el láser elimina con total facilidad los viejos barnices de la madera y las costras negras de los edificios históricos. Por lo tanto, el patrimonio canario cuenta con un aliado perfecto para su protección.