Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 20 de junio

El último fin de semana de la primavera astronómica vendrá de la mano del tiempo estable en las islas, para este sábado está prevista la entrada de nubes altas sobre todo en las islas más montañosas que pasarán durante el día sin mayores consecuencias, poco a poco irá cayendo la humedad y también se reducirán las de tipo bajo que se acumulen en los municipios del norte.

Imagen RTVC

El domingo el cielo estará mucho más azul y las temperaturas serán un poco más altas, sin llegar a ser sofocantes como sí va a ocurrir en el resto del país.

El viento perderá intensidad respecto de estos días y soplará de flojo a moderado de componente norte, más bien.

Las temperaturas máximas el sábado no variarán demasiado y el domingo sí ganarán algún grado más, las mínimas no experimentarán grandes cambios.

El estado de la mar será de marejadilla en las costas del sur con áreas de marejada en las del norte, en cualquier caso con olas inferiores al metro de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Las temperaturas en Valverde irán de los 15 a los 19 grados y subirán algo más el domingo en la capital que mañana tendrá pocas nubes y en su mayoría serán de tipo alto.

La Palma: Llegarán nubes altas poco importantes y nubes bajas a primera y última hora por el norte y vertiente este. Las temperaturas irán de los 19 a los 23 grados en la capital.

La Gomera: Se verán algunos intervalos nubosos por el norte por la mañana, de resto estará despejado o con nubes altas. Casi no habrá viento y las temperaturas serán parecidas.

Tenerife: Esperamos menos nubes y cobrará protagonismo la nubosidad alta sin mayores consecuencias. Las temperaturas irán de los 20 a los 27 grados en Santa Cruz y poco viento.

Gran Canaria: Algunas rachas en los extremos. Las nubes bajas serán más escasas en el norte, en el resto habrá nubes altas. Temperaturas máximas de 23 grados en la capital

Fuerteventura: Cielos casi despejados, a partir del mediodía de este sábado y el domingo, tanto en el norte como en el sur. Las temperaturas variarán entre los 20 y los 26 grados.

Lanzarote: Se reducirá la nubosidad, como mucho algunas nubes bajas por el norte y oeste, en el resto lucirá el sol. En Arrecife las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 26 grados.

La Graciosa: Esperamos menos nubosidad, en general, aunque amanezca gris tenderá a despejarse, no esperamos viento y las temperaturas serán un poco más altas. Buena mar.