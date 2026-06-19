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Juan Cabrera, elegido nuevo alcalde de Antigua, tras prosperar la moción de censura contra Matías Peña

RTVC / EFE
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El representante del PSOE, Juan Cabrera tomaba posesión como alcalde de Antigua pasadas las 13.20 horas

El concejal de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) Juan Cabrera se ha convertido en el nuevo alcalde de Antigua tras prosperar la moción de censura presentada contra Matías Peña, regidor municipal desde 2019.

Informa. RTVC.

Con nueve votos a favor (dos de AMF, tres del PP, tres de CC y el concejal de Contigo) y el rechazo de los siete ediles de Alternativa por Antigua y el representante del PSOE, Juan Cabrera tomaba posesión como alcalde pasadas las 13.20 horas.

Imagen archivo RTVC.

Personal del Consistorio

Los firmantes de la moción de censura la han defendido con argumentos como la «incapacidad» que achacan a Matías Peña para afrontar la inseguridad en el municipio; la «nefasta política» que creen que practica en materia de personal del Consistorio y el bloqueo de inversiones provenientes de otras administraciones.

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