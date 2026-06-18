El regidor local resalta el apoyo incondicional de los vecinos y el trabajo del equipo humano del ayuntamiento en su adiós

El alcalde de Antigua, Matías Peña, anunció este jueves su despedida del cargo mediante un comunicado oficial emitido por el ayuntamiento. El representante local dirigió su mensaje de gratitud a los trabajadores públicos, a los vecinos y a sus socios políticos.

El alcalde de Antigua se despide del cargo con un agradecimiento masivo a su municipio / Ayuntamiento de Antigua

El regidor dedicó sus palabras más afectuosas a todo el personal administrativo, técnico y de operarios de la corporación local. Asimismo, el mandatario incluyó de forma expresa en sus agradecimientos a los componentes de la Policía Local de Antigua. Todos ellos recibieron el reconocimiento del alcalde por su compromiso diario y su apoyo incondicional.

Por otra parte, los ciudadanos del municipio ocuparon un lugar central en el discurso de despedida del líder institucional. El alcalde valoró el respaldo sincero de la población a través de cientos de saludos recibidos estos días. Por este motivo, el representante prometió seguir al lado de la ciudadanía ahora como un vecino y amigo más.

Además, el político disculpó los errores cometidos durante su periodo de gestión al frente de la alcaldía. La normativa y la propia administración no siempre permitieron ayudar a todas las personas, según detalló el mandatario. De este modo, el alcalde saliente cerró una etapa marcada por una alta responsabilidad institucional.

Trayectoria política y apoyos institucionales

El alcalde rememoró sus orígenes laborales en la Granja Experimental de Pozo Negro, donde trabajó como guardián durante su juventud. Posteriormente, el representante acumuló numerosas horas de servicio público como concejal antes de asumir la alcaldía con orgullo. Su trayectoria finaliza con la satisfacción del trabajo bien hecho para el desarrollo del pueblo.

En el plano político, el regidor ensalzó de forma explícita la labor realizada por las personas que conforman el grupo ALxAN. Esta formación local logró posicionarse como una de las fuerzas más importantes del municipio y de toda la isla. Su evolución ascendente demostró la capacidad de gestión de una agrupación vecinal pequeña.

Por último, el mandatario aplaudió el respaldo con hechos y actos del PSOE tanto en Fuerteventura como en la propia Antigua. El político solicitó que el nuevo escenario no bloquee la gestión municipal en los próximos meses. Su único deseo actual se centra en la finalización de los proyectos iniciados para el beneficio común.