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Monzón insta a la patronal y a los sindicatos de transporte sanitario a acercar posturas

Redacción RTVC
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No es la única huelga en el ámbito sanitario, pues la de los médicos va ya por su quinta semana

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón ha instado a la patronal y sindicatos del transporte de sanitario a acercar posturas para poner fin al conflicto laboral. Así lo destacado este viernes 19 de junio en el programa de esta casa, Buenos Días Canarias.

Informa. RTVC.

No obstante, no es el único conflicto laboral entre sanitarios que afecta a la sanidad canaria, pues la huelga de médicos cumple ya 5 semanas. Una huelga que tiene una vertiente autonómica, en la que los facultativos reclaman mejoras en la retribución de las horas de guardia o en la regulación de los periodos de descanso.

Una queja que también es eminentemente nacional, en la que los médicos mantienen un enfrentamiento con el ministerio, debido al nuevo estatuto marco.

Esther Monzón
Imagen de la consejera de Sanidad, Esther Monzón.


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