En la convocatoria se ofertan 932 plazas docentes y otras 23 correspondientes al procedimiento extraordinario de estabilización de los cuerpos de Música y Artes Escénicas

Oposiciones en Educación, 20 de junio 2026. Imagen Consejería de Educación

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, inició este sábado una jornada de oposiciones docentes con la participación prevista de 8.235 aspirantes distribuidos en veinticinco centros educativos de cinco islas. Las pruebas corresponden a los cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño y Conservatorios.

Aspirantes

Del total de participantes, 6.686 aspirantes concurren a las pruebas del cuerpo de Maestros, que concentra la mayor oferta con 686 plazas. También participan 833 aspirantes en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para 192 plazas; 162 en Escuelas Oficiales de Idiomas, donde se convocan siete plazas; y 180 en Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, con quince plazas ofertadas.

Por su parte, el procedimiento extraordinario de estabilización de Conservatorios reúne a 374 participantes para un total de veintitrés plazas: nueve correspondientes al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y catorce al de Profesores de Música y Artes Escénicas. Por último, los Sectores Singulares de Formación Profesional, que realizan su examen en otra fecha, convoca un total de veintiuna plazas.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, explicó que “este año, por primera vez, los candidatos han presentado de forma presencial la programación didáctica antes del examen, y posteriormente deberán hacer una lectura ante el tribunal”.

Ramírez trasladó asimismo “el agradecimiento de la Consejería a los tribunales, equipos directivos y personal colaborador que hacen posible un dispositivo de esta envergadura”. “Llevamos muchos meses preparando este proceso para que todo se desarrolle con normalidad y con las máximas garantías, y confiamos en que la jornada transcurra tal y como está previsto”, concluyó.

Oposiciones en Educación, 20 de junio 2026. Imagen Consejería de Educación

Cinco islas

La organización del proceso contempla sedes en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, facilitando así el acceso de los aspirantes a las pruebas en distintos puntos del archipiélago.

En Lanzarote, el Instituto de Educación Secundaria (IES) Blas Cabrera Felipe acogerá las especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica. En Fuerteventura, las mismas especialidades se desarrollarán en el IES Puerto del Rosario, mientras que en La Palma tendrán lugar las pruebas de Infantil y Primaria en el IES Alonso Pérez Díaz.

Las islas capitalinas concentran el mayor número de especialidades y aspirantes. En Gran Canaria, las pruebas se celebrarán en los IES Ana Luisa Benítez, Los Tarahales, Isabel de España, Cairasco de Figueroa, El Calero, La Isleta, Politécnico Las Palmas y Fernando Sagaseta; en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Felo Monzón Grau Bassas; en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Las Palmas de Gran Canaria y en la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Gran Canaria.

Por su parte, en Tenerife las sedes serán los IES La Laboral de La Laguna, Viera y Clavijo, Benito Pérez Armas, El Chapatal, Tomás de Iriarte, Alcalde Bernabé Rodríguez y Canarias Cabrera Pinto; el CIFP Virgen de Candelaria; la EOI La Laguna; la EASD Fernando Estévez y el CIFP César Manrique.

Desarrollo

La jornada comenzó con la realización de la primera prueba del cuerpo de Maestros. También se celebraron durante la mañana los ejercicios de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Escuela Oficial de Idiomas y las pruebas del cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Por la tarde continuarán los exámenes con la resolución del supuesto práctico del cuerpo de Maestros, así como con las pruebas correspondientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

La Consejería ha coordinado durante los últimos meses todos los aspectos organizativos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, que movilizan a centenares de personas entre miembros de los tribunales, equipos directivos, personal de administración y servicios y personal colaborador en las distintas sedes habilitadas para este proceso selectivo.