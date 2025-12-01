El cantante puertoriqueño Chayanne es el primer nombre confirmado para la quinta edición del festival en 2026

El cantante ofrecerá su espectáculo en el Tenerife Cook Music Fest el próximo 17 de julio, en un reencuentro con sus seguidores tras casi dos décadas sin actuar en Tenerife, desde el Carnaval de Santa Cruz de 2008, según han informado este lunes los organizadores del festival en un comunicado.

Chayanne, primer artista confirmado del Tenerife Cook Music Fest 2026.



La nota recuerda que a lo largo de su carrera, Chayanne se ha consolidado como referente internacional del género y entre sus éxitos se encuentran “Torero”, “Salomé” o “Dejaría Todo”.

Según la organización, la edición 2026 tiene un significado especial, pues celebra cinco años de trayectoria combinando música, gastronomía y cultura y recuerda que en 2025 asistieron más de 60.000 personas. La venta general de entradas se abrirá el martes 2 de diciembre a las 12:00 horas a través de la web oficial del festival, tras una preventa inicial que agotó 5.000 entradas.



