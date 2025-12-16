Emily Estefan dará en Tenerife su primer concierto en Europa

El próximo 17 de julio en el Tenerife Cook Music Fest actuará la cantante Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, en su primera parada europea

La cantante norteamericana Emily Estefan ofrecerá un concierto por primera vez en Europa y lo hará en Tenerife. Será el próximo 17 de julio de 2026, de la mano del Tenerife Cook Music Fest.

De esta forma, Emily -hija de Gloria Estefan y el productor musical Emilio Estefan– elige Tenerife como punta de lanza para su salto de orilla hacia tierras europeas.

Emily Estefan, cantante que actuará por primera vez en Europa en Tenerife

Tenerife Cook Music Fest

«El Tenerife Cook Music Fest sigue reforzando su proyección internacional con la incorporación de Emily Estefan. La actuación supondrá un momento especialmente significativo en la trayectoria de la artista y compositora estadounidense, al tratarse de su debut en directo en el continente europeo», remarca la organización del festival.

Además, añaden que Emily Estefan es «una de las voces más personales de la nueva escena pop con raíces latinas, destacando por una propuesta musical, contemporánea y emocional». «A lo largo de su carrera ha desarrollado un estilo propio, alejado de etiquetas, en el que confluyen el pop alternativo, la canción de autor y una cuidada producción musical», inciden.

Su presencia en el Tenerife Cook Music Fest 2026 refuerza la apuesta del festival por combinar grandes nombres de la música latina con artistas de proyección internacional y propuestas artísticas singulares, con el objetivo de ofrecer una programación «diversa y de alta calidad».

El festival se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio de 2026 en Santa Cruz de Tenerife y volverá a situar a la isla como referente cultural y musical del verano, uniendo a la música la gastronomía y experiencias.

El cartel de Tenerife Cook Music Fest 2026 aún tiene nuevos artistas por confirmar. Las entradas están disponibles en la web oficial.