La organización del festival ha explicado que Greeicy es una de las artistas «más influyentes de su generación»

La afamada bailarina y cantante colombiana Greeicy aterrizará por primera vez en las islas Canarias el próximo 17 de julio para participar en el Tenerife Cook Music Fest, que tendrá lugar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La artista Greeicy. Imagen cedida.

Estrella del pop

La estrella del pop y la música urbana, multiplatino y nominada al Latin Grammy, actuará el viernes 17 de julio con canciones como ‘Más fuerte’, ‘Los besos’ o Destino.

La organización del festival ha explicado a través de un comunicado que Greeicy es una de las artistas «más influyentes de su generación». Así como, «una de las máximas representantes del nuevo sonido latino».

Despliegue coreográfico

La artista desata siempre en el escenario un despliegue coreográfico de primer nivel acompañado de una producción visual de vanguardia. Así es que, junto a su voz garantiza un show de «primer nivel internacional».

«El espectáculo promete una experiencia inmersiva donde Greeicy fusionará su voz con el pop y los ritmos urbanos que la han consolidado en la cima de las listas de éxitos«, explican desde el Festival.

Programación del viernes 17

Este concierto será uno de los «platos fuertes de la programación del viernes 17«. Greeicy se suma, así, a un cartel que tiene ya a Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Lola Índigo y Farruko, entre otros.

El Tenerife Cook Music Fest se desarrollará los días 16, 17 y 18 de julio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, combinando música y puestos de gastronomía que potencian el km0. Toda la información y venta de entradas está disponible en la página web oficial del festival cookmusicfest.es

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.