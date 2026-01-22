Del 16 al 18 de julio Tenerife acogerá dentro del ‘Cook Music Fest’ las actuaciones de Don Omar, Myke Towers, Farruko, Chayanne, Elvis Crespo, Tito Nieves y Olga Tañón

Imagen del Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno de Puerto Rico y el de Canarias han anunciado una alianza cultural y turística en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid, que tendrá lugar en el ‘Tenerife Cook Music Fest’ del 16 al 18 de julio.

«Hoy Puerto Rico y las Islas Canarias damos un paso importante para seguir proyectando nuestra cultura y nuestro turismo a nivel internacional. Esta alianza parte de una idea clara: la cultura es identidad, pero también es desarrollo económico, conexión entre pueblos y una poderosa herramienta de proyección internacional», expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

Artistas del Cook Music Fest

En el festival de Tenerife al que asistirán 90.000 personas, participarán reconocidos artistas puertorriqueños como Don Omar, Myke Towers, Farruko, Chayanne, Elvis Crespo, Tito Nieves y Olga Tañón.

«Uno de los pilares de nuestra estrategia turística es el turismo de entretenimiento, y en ese contexto, nuestros artistas se convierten en embajadores naturales de la cultura puertorriqueña. A través de su música, su talento y su creatividad, llevamos la esencia de Puerto Rico a nuevos escenarios y conectamos con audiencias diversas», añadió la mandataria puertorriqueña.

Por su parte, Jorge L. Pérez, CEO de Discover Puerto Rico, aseguró que la exposición que tendrá Puerto Rico en el festival de Tenerife impulsará la demanda de viajes «porque establece esa conexión íntima que dejan las expresiones culturales, como la música».

Asimismo, José María de la Cova, promotor del ‘Tenerife Cook Music Fest’, subrayó la importancia de este evento como un motor de conexión cultural entre Puerto Rico y Canarias, unidos a través de la música. «Puerto Rico y Canarias comparten una identidad muy similar: hospitalidad, energía y una forma única de vivir la música y los ritmos», afirmó Cova.