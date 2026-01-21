El Archipiélago despliega su potencial en Madrid bajo un modelo de gestión responsable y una oferta que combina tecnología con el respeto al patrimonio natural

Madrid despierta hoy como la capital mundial del turismo con la apertura de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba el pasado domingo. Miles de profesionales abarrotan los pasillos de IFEMA en una jornada marcada por la ambición de superar récords históricos. México destaca como País Socio en un año donde la sostenibilidad y la digitalización dictan las reglas del juego. Entre los nueve pabellones del recinto, el espacio destinado a España vibra con una energía especial, especialmente en el área donde Canarias presenta su renovada estrategia para este ejercicio.

Minuto de silencio en Fitur en memoria de las víctimas del accidente ferroviario

El evento recupera su pulso habitual tras un inicio de semana condicionado por las incidencias en el transporte ferroviario, aunque la afluencia de visitantes confirma que el sector vive un momento de robustez. Sus Majestades los Reyes presiden la inauguración oficial, recorriendo los estand principales para mostrar el respaldo institucional a una industria que representa el motor económico del país. Durante el trayecto, las autoridades locales y nacionales coinciden en que 2026 será el año de la consolidación cualitativa, priorizando el valor del destino sobre el volumen de visitantes.

Un modelo basado en el valor y el respeto

Canarias llega a Fitur con las ideas claras y una delegación de más de un centenar de empresas que buscan fortalecer el mercado peninsular en torno a una agenda que huye de la masificación para centrarse en la excelencia.

El estand canario se convierte en un hervidero de reuniones profesionales donde la digitalización y la gestión inteligente de los recursos ocupan el centro del debate. Las islas apuestan por atraer a un perfil de viajero con mayor gasto en destino y una mayor sensibilidad por el entorno. El Gobierno autonómico y los cabildos insulares coordinan sus esfuerzos para que la conectividad aérea y la diversificación de la oferta garanticen la estabilidad del empleo en el archipiélago durante todo el año.

Innovación y producto local como bandera

La tecnología no solo está presente en las ponencias de Fitur TechY, sino que impregna cada rincón de la representación isleña. El uso de herramientas de inteligencia artificial para personalizar la experiencia del turista y la monitorización de flujos para proteger los espacios naturales protegidos centran gran parte de las presentaciones. Sin embargo, la modernidad no olvida las raíces; Canarias refuerza su apuesta por el producto local y la gastronomía de kilómetro cero como elementos diferenciadores frente a otros destinos competidores.

También se pone el foco en la promoción del turismo verde y la cultura. Las autoridades insulares recalcan que el futuro pasa por “crecer en valor, no en volumen”, una máxima que resuena en cada encuentro con turoperadores internacionales. Con un presupuesto optimizado y una hoja de ruta definida, las islas buscan en Madrid las alianzas necesarias para que el turismo siga generando prosperidad de forma equilibrada y respetuosa con el paisaje que las hace únicas.