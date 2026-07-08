El programa de divulgación sobre economía de La Radio Canaria, indagará en su próxima entrega, jueves a las 18:05 horas, en el creciente problema de la ciberseguridad

‘La Buchaca‘, programa de divulgación sobre economía en La Radio Canaria, jueves a las 18:05 horas, y en redifusión sábado a las 17:00 horas, dedicará su próxima entrega a analizar el hecho, cada vez más frecuente, de la delincuencia a través de Internet.

Este tipo de delincuencia parecía hace unos pocos años reducir su área de acción a grandes empresas, y al ámbito internacional, pero hoy los datos oficiales señalan que autónomos, pymes y negocios de cualquier tamaño se han convertido en objetivos habituales de la delincuencia digital. En España, el aumento de los incidentes en el entorno de la ciberseguridad confirma que protegerse frente a estos riesgos ya no es opcional, antes bien, se ha convertido en una necesidad para garantizar la continuidad del negocio.

La próxima entrega de ‘La Buchaca’, en La Radio Canaria, analizará esta realidad junto al experto en seguros Daniel Ezequiel Feo, para poner sobre la mesa cómo, en la medida que han ido aumentando los ciberataques, también las compañías de seguros han puesto en marcha nuevas pólizas para dar cobertura a este riesgo.

«Con Ezequiel Feo hablaremos justo de cómo el aumento de la delincuencia digital ha obligado a las compañías de seguros a poner en el mercado pólizas para garantizar coberturas contra los ciberriesgos, especialmente para las empresas dado que la reputación y la actividad, tanto de la marca como de los profesionales, es parte fundamental del activo de cara a la clientela», asegura Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor de ‘La Buchaca’.

Carlos Guillermo Domínguez, dirige y presenta ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

Cómo actuar

La conversación en ‘La Buchaca’ girará en torno a cuestiones clave como qué grado de implantación tienen estos seguros en España, qué coberturas ofrecen, cómo debe actuar una empresa tras sufrir un ciberataque o si una aseguradora puede limitar las coberturas en determinados supuestos y qué relación existe entre una póliza de ciberriesgos y un plan de ciberseguridad.

«También abordaremos qué aspectos conviene revisar antes de contratar un seguro y aclararemos una de las dudas más delicadas, como es si es legal o no pagar un rescate tras un ataque informático», avanza Domínguez.

El aumento de ciberataques en España ha obligado a las compañías aseguradoras a poner en el mercado pólizas de ciberriresgos

El programa de La Radio Canaria abordará de manera práctica cómo pueden prepararse empresas y profesionales ante uno de los riesgos que más ha crecido en los últimos años, y porqué combinar prevención, asesoramiento experto y cobertura aseguradora puede marcar la diferencia cuando se produce un incidente digital.

‘La Buchaca’, de La Radio Canaria, continúa su andadura con el objetivo de divulgar aspectos de la economía que resulten útiles en el día a día y para todos.