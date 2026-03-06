Las personas interesadas podrán obtener la documentación e información necesaria en el Servicio de Artesanía del Cabildo

El Cabildo de Fuerteventura, a través del Servicio de Artesanía, ha abierto el primer plazo de 2026 para obtener el carné de artesano y artesana, un reconocimiento oficial que acredita la actividad profesional dentro del sector artesanal en la Isla. El periodo para presentar las solicitudes permanecerá abierto del 1 al 31 de marzo, mientras que el segundo plazo se habilitará del 1 al 30 de septiembre.

Imagen archivo RTVC.

La consejera de Artesanía, Lolina Negrín, define el carné de artesano como una herramienta “imprescindible” para reconocer oficialmente la trayectoria y la calidad de los profesionales de la Isla. Además, afirma que permitirá facilitar su acceso a ferias, ayudas y acciones de promoción”.

Sector generador de economía

Negrín subraya que la Corporación continúa respaldando la artesanía “como parte fundamental de la identidad cultural y como un sector generador de economía y empleo en los seis municipios”. En este sentido, anima a las personas que ejercen una actividad artesanal a que aprovechen este primer plazo.

Las personas interesadas podrán obtener la documentación e información necesaria en el Servicio de Artesanía del Cabildo, situado en la calle Juan Domínguez Peña, s/n, en Puerto del Rosario, así como a través del teléfono 928 533 143. También estará disponible en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de Puerto del Rosario, Corralejo, Morro Jable y Gran Tarajal.

Registro General del Cabildo

Las solicitudes deberán presentarse hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 14:00 horas, en el Registro General del Cabildo, en los registros auxiliares de las OAC mencionadas o de forma telemática a través de la sede electrónica de la corporación insular.