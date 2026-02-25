Fuerteventura destina 250.000 euros a recuperar el Saladar de Jandía y desmantelar la vieja depuradora

El Cabildo aprueba el proyecto de naturalización que ejecutará Tragsa en el plazo de un año. La actuación, financiada con fondos europeos, permitirá rehabilitar el entorno de la playa del Matorral con flora autóctona.

El Cabildo de Fuerteventura aprueba la naturalización del Saladar de Jandía / Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura ha dado luz verde a un proyecto clave para la regeneración ambiental del sur de la isla. La institución ha aprobado el encargo a la empresa pública Tragsa para ejecutar la naturalización del Saladar de Jandía.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de casi 250.000 euros y se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Fuerte por naturaleza’. El objetivo principal es desmantelar la antigua planta depuradora situada en la playa del Matorral y rehabilitar todo el espacio con flora autóctona.

Un año para borrar la huella de hormigón

El consejero de Infraestructuras, Blas Acosta, ha valorado positivamente el paso de la fase administrativa al trabajo real sobre el terreno. Las obras tienen un plazo de ejecución máximo de un año y buscan recuperar la cota y la geomorfología original del terreno ocupado por la instalación.

Se trata de una intervención muy ajustada a las condiciones técnicas y ambientales, dado que se actúa sobre un espacio natural extremadamente sensible. Esta acción supone un hito para el sur de Fuerteventura, mejorando su imagen como destino turístico sostenible.

Revegetación con especies locales

Una vez retirada la estructura de la planta, se procederá a revegetar la zona con plantas propias de este ecosistema costero. El proyecto contempla la plantación de especies como Chenoleoides tomentosa, Salsola vermiculata y Tetraena fontanesii, además de tres ejemplares de Tamarix canariensis.

La presidenta del Cabildo, Lola García, ha destacado la importancia de preservar este enclave, considerado uno de los espacios de interés científico más significativos de Canarias. Con esta medida, se garantiza la integridad y el buen estado de conservación del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Turismo sostenible y financiación europea

Por su parte, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, subraya el gran impacto visual positivo que tendrá la obra para el destino. La iniciativa no solo mejora la calidad turística, sino que supone un claro beneficio medioambiental para la isla y la calidad de vida de los residentes.

El proyecto, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara, está financiado con fondos Next Generation EU, a través del Gobierno de España y con el apoyo del Gobierno de Canarias.