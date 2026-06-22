Las Palmas de Gran Canaria presenta las fechas del carnaval dedicado a ‘La música’ que se celebrará entre el 22 de enero y el 28 de febrero

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene fechas para su programa de fiestas. Se celebrará entre el 22 de enero al 28 de febrero la edición dedicada a ‘La música‘.

El concejal Héctor Alemán y el director de carnaval Josué Quevedo durante la presentación de las fechas asignadas al programa de fiestas / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

En el programa de la edición 2027 hay novedades. La Gala de la Reina se celebrará en la víspera del festivo Martes de Carnaval. La Gala de la Gran Dama se celebrará en viernes. Habrá dos viernes consecutivos dedicados a los Drag. Además separán en el tiempo la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina. El primer fin de semana será para las citas infantiles.

Presentación de propuestas para el cartel del carnaval 2027

El concejal de Carnaval, Héctor Alemán, y el director artístico Josué Quevedo, han adelantado en una presentación a medios, celebrada el lunes 22 de junio, que, desde este momento y hasta el 22 de julio, se aceptarán las propuestas de cartel que deseen concurrir a la convocatoria cuyas bases figuran en el portal digital lpacarnaval.com.

Hasta el 22 de julio se podrán presentar propuestas para el cartel del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027 / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La cabalgata tendrá recorrido habitual

Josué Quevedo ha confirmado que la cabalgata tendrá el recorrido habitual, con algunas «medidas correctoras» a su paso por Santa Catalina para que los trajes de las reinas puedan desfilar sin problemas y ha defendido el «bullicio positivo» que «la calle» ha ofrecido en las últimas ediciones.

A su juicio, ese «bullicio positivo», que ha confrontado con «el negativo de unos pocos», indica que la fiesta en la calle se está recuperando.

«La calle está llena y habla», ha aseverado para aludir a la aceptación que tiene, cada vez más, el carnaval de día, a criterio de la organización.

¿Quevedo en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Durante la presentación de las fechas, el director artístico Josué Quevedo ha dicho que le encantaría poder contar con Quevedo durante las fiestas del carnaval. Además durante la presentación tampoco se ha querido confirmar nombres de artistas internacionales que vayan a participar en las fiestas.



