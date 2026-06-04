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Rusia anuncia avances en Ucrania y toma otra localidad en Zaporiyia

RTVC / Europa PRESS
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Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia oriental de Zaporiyia.

«Unidades del grupo de fuerzas Este han liberado la localidad de Komsomolske, en Zaporiyia, como resultado de acciones proactivas y decisivas», ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin más detalles al respecto.

Península de Crimea

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

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