Las capitales canarias, entre las más costosas para alquilar una vivienda de España

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife figuran entre las capitales de provincia donde mayor proporción de los ingresos netos de una familia media se destinan al alquiler de la vivienda en España, situándose la primera en octavo lugar del país, con un 31 %, y la segunda en el noveno, con un 30 %.

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife figuran entre las capitales de provincia donde mayor proporción de los ingresos netos de una familia media se destinan al alquiler de la vivienda en España, situándose la primera en octavo lugar del país, con un 31 %, y la segunda en el noveno, con un 30 %.

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife se encuentran entre las ciudades que más esfuerzo requieren para alquilar una vivienda / Archivo

Solo Barcelona, que encabeza la lista con un 41 % de los ingresos medios de una familia consumido por el alquiler; Palma de Mallorca, con un 40 %; Málaga (39 %), Valencia (38 %), Madrid (38 %), Alicante (35 %) y Segovia (34 %) tienen un gasto más elevado para ese fin que las capitales isleñas, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista con datos del primer trimestre de este año 2026.

Portal que cuenta con más de 1.100.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler y subraya que ocho de esas ciudades, Las Palmas de Gran Canaria entre ellas, superaron el 30 % de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones, quedando Santa Cruz de Tenerife justamente en ese límite.

Por el contrario, Jaén, Ciudad Real, Melilla y Huesca fueron las capitales con menor esfuerzo para acceder al alquiler de todo el país, al requerir el 19 % de los ingresos familiares, seguidas de cerca por Palencia, Teruel y Cáceres, con un 20 %.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife ocupó el sexto lugar entre las de mayor esfuerzo económico para alquilar, con un 36 % del sueldo destinado a ello, y Las Palmas el séptimo, con un 35 %, por detrás solo de Málaga (49 %), Baleares (45 %), Barcelona (38 %), Madrid (37 %) y Valencia (37 %).

En cuanto a la compra de vivienda, Palma, Málaga, San Sebastián y Madrid presentaron tasas de esfuerzo superiores al 30 % recomendado, siendo la de Santa Cruz de Tenerife del 24 % y la de Las Palmas de Gran Canaria del 23 %, según indica el portal en un comunicado.

Por el contrario, las ciudades con menor esfuerzo fueron Lleida, Melilla y Huesca, donde adquirir una vivienda supuso solo el 12 % de los ingresos familiares.

En el ámbito provincial, Baleares y Málaga lideraron la clasificación, con un esfuerzo del 43 % en ambos casos, seguidas de Santa Cruz de Tenerife (34 %), Alicante (29 %), Madrid (26 %) y Las Palmas (26 %), mientras que Ciudad Real, Cuenca y Teruel se situaron en el extremo opuesto, con un 10 %. EFE