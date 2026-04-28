El centro destaca por su excelencia en la detección precoz del virus y cumple todos los criterios de calidad exigidos

El Hospital Doctor Negrín recibe este martes la Acreditación Oro de la sociedad SEMES. El centro médico logra este galardón tras cumplir el cien por cien de los objetivos del programa preventivo ‘Deja tu Huella’. Esta distinción premia la implantación de herramientas digitales y el aumento de los cribados de detección en el servicio de urgencias.

El Hospital Doctor Negrín recibe la Acreditación Oro por su lucha contra el VIH / Gobierno de Canarias

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias otorga este reconocimiento al hospital por su compromiso con la salud pública. El centro optimiza la seguridad del paciente mediante la aplicación estricta de protocolos clínicos de calidad profesional.

Además, el personal sanitario incorpora nuevas medidas de mejora para detectar la infección de forma temprana en los pacientes atendidos. Los expertos utilizan herramientas de apoyo a la decisión clínica para agilizar todos los procesos de diagnóstico del virus.

Actualmente, los datos confirman la relevancia estratégica de los servicios de urgencias para encontrar nuevos casos de esta patología. El hospital funciona como un punto de acceso clave al sistema sanitario para la población canaria.

Detección precoz y diagnóstico

El programa ‘Deja tu Huella’ recomienda solicitar la serología del VIH ante nueve entidades clínicas de alta frecuencia en urgencias. Esta estrategia busca reducir el diagnóstico tardío y mejorar los resultados de salud de todos los ciudadanos.

Por otra parte, el reconocimiento motiva a los profesionales a continuar con la sensibilización sobre esta enfermedad infecciosa. El hospital mantiene activos circuitos asistenciales específicos para garantizar una atención rápida y eficiente a los usuarios.

Finalmente, el centro refuerza su papel en el Servicio Canario de la Salud como referente en calidad asistencial y prevención. Esta acreditación posiciona al Doctor Negrín a la vanguardia nacional en la lucha contra el VIH.