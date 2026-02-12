Canarias, epicentro europeo de la mujer científica

El archipiélago lidera el ranking de la UE con un 58,8 % de mujeres en ciencia e ingeniería, superando con creces la media nacional y comunitaria

El número de mujeres que desempeñan su labor profesional como científicas e ingenieras en la Unión Europea mantiene un crecimiento imparable, al escalar desde los 3,4 millones en 2008 hasta los 7,9 millones registrados en 2024. En este escenario de progreso global, Canarias sobresale de manera excepcional al posicionarse como un referente absoluto en igualdad de género dentro de los sectores tecnológicos y de investigación.

Imagen de archivo | Gobierno de Canarias

Los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) revelan que, mientras las mujeres representan el 40,5 % del personal científico e ingeniero en el conjunto de la UE, Canarias eleva esta cifra hasta el 58,8 %. Este porcentaje otorga a las islas el título de la región con mayor presencia femenina en ciencia e ingeniería de toda Europa a nivel NUTS 1, situando al archipiélago muy por encima de la media nacional española, que se queda en un 47,6 %.

Un liderazgo regional frente al contexto europeo

El archipiélago encabeza actualmente un selecto grupo de apenas once regiones europeas donde las mujeres ya constituyen la mayoría en estos ámbitos profesionales. Este éxito territorial de Canarias contrasta con las cifras de otros países destacados como Letonia (50,9 %), Dinamarca (48,8 %) o Estonia (47,9 %), ya que ninguna región del continente logra superar los niveles alcanzados por las islas.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, valoró positivamente estos resultados al afirmar que “estos datos confirman que Canarias, además de avanzar en igualdad, lidera en Europa la presencia de mujeres en ámbitos estratégicos para el desarrollo económico y social”. La responsable autonómica subrayó asimismo que “el talento femenino en ciencia e ingeniería es una realidad que debemos seguir fortaleciendo con políticas públicas compartidas y sostenidas en el tiempo”.

Desafíos y consolidación del talento femenino

A pesar del avance general en el sector servicios, donde la representación femenina en la UE alcanza el 45 %, la industria manufacturera todavía presenta una brecha notable con apenas un 22,4 % de presencia de mujeres. No obstante, el caso canario demuestra que es posible romper techos de cristal en sectores tradicionalmente masculinizados. Para la consejera Machín, “alcanzar el 58,8 % no es fruto de la casualidad, sino del compromiso del ecosistema educativo, universitario y empresarial del archipiélago”.

El Gobierno regional fija ahora sus metas en la sostenibilidad de este modelo de éxito. Según indica la consejera, “nuestro reto ahora es consolidar este liderazgo, fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas y garantizar que las mujeres también ocupen espacios de dirección y toma de decisiones en el ámbito STEM”. Este posicionamiento estratégico convierte a Canarias en un caso de referencia internacional sobre el equilibrio de género en la alta cualificación técnica.

Esta tendencia positiva refuerza el significado de hitos como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Los resultados confirman que la igualdad en el ámbito STEM ha dejado de ser una aspiración teórica para convertirse en una realidad tangible en Canarias, territorio que ya guía el proceso de transformación social y profesional en toda la Unión Europea.