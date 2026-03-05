El Gobierno valora prestar apoyo militar a Chipre si lo pide la UE

El Gobierno se considera un «aliado firmemente comprometido» con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea y está abierto a prestar apoyo militar a Chipre

Margarita Robles, ministra de Defensa. Imagen EFE

El Gobierno valorará enviar apoyo militar para proteger a Chipre si lo pide la Unión Europea por la guerra de Irán, según ha anunciado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles.

«Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa», ha precisado Robles en una entrevista en la Ser en la que ha subrayado que España es un «aliado firmemente comprometido» con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

En este sentido, ha resaltado que no es una «anécdota menor» que el Ministerio en España se llame de Defensa y el de Estados Unidos se haya convertido en el Departamento de la Guerra.

Así, ha incidido en que España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz y en si así lo pide, el Gobierno «lo tendrá en cuenta y lo valorará».

La ministra ha confirmado, por otra parte, que las fuerzas españolas destinadas en Turquía no interceptaron el misil lanzado por Irán, pero sí aportaron «información suficiente» para derribarlo.

«Ningún plan planteado»

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado en una entrevista en RNE que «se puede valorar» la opción de participar en una operación para defender a un socio europeo, como España ya ha hecho en otras ocasiones, pero otra cosa es la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En todo caso, ha asegurado que en estos momentos «no hay ningún planteamiento» sobre esta cuestión.

Ha descartado además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda estar pensando en convocar elecciones, asegurando que está «centrado y concentrado» en hacer frente a esta crisis mundial, defender los intereses de los españoles y garantizar «la defensa de nuestros valores».

Y ha vuelto a desmentir «categóricamente» que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense tras las amenazas de Donald Trump, como aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y no tiene «ni idea» de dónde han sacado esa idea. «La posición de España es clara, nítida y firme», ha recalcado.