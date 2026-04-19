Elías Bacallado marcó una etapa clave en la política local de El Rosario y en su Ayuntamiento, que ha trasladado este domingo sus condolencias a familiares y allegados

Elías Bacallado. Imagen cedida por el Ayuntamiento de El Rosario

El que fuera alcalde de El Rosario durante más de dos décadas, Elías Bacallado Hernández, ha fallecido este domingo, según ha informado el Ayuntamiento, que ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados de quien marcó una etapa clave en la política local del municipio.

El consistorio recordó que Bacallado asumió la Alcaldía en 1962, en plena dictadura, tras ser designado por el gobernador civil, y que posteriormente, ya en democracia, revalidó el cargo en 1979 mediante elecciones bajo las siglas de la agrupación de electores Independientes de El Rosario Unidos. Desde el Ayuntamiento se ha destacado que dedicó “toda una vida de trabajo” al desarrollo del municipio.

El sepelio tendrá lugar este lunes 20 de abril, a las 13:00 horas, partiendo del velatorio municipal hacia la Iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza.

Reconocimiento desde Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, expresó también el pesar de la Corporación municipal por la muerte de Bacallado, a quien definió como una “figura clave” en la historia reciente tanto del municipio como de la isla de Tenerife.

El Ayuntamiento capitalino subrayó el papel determinante que desempeñó en uno de los hitos más relevantes para el crecimiento de Santa Cruz: la cesión en 1972 de una parte significativa del territorio de El Rosario a la capital. Aquella decisión permitió que cerca de 11.000 vecinos pasaran a integrarse en Santa Cruz, contribuyendo de forma decisiva a su expansión territorial y poblacional.

Elías Bacallado. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Bermúdez destacó su trayectoria como servidor público, su capacidad de diálogo institucional y su aportación a un acuerdo que marcó “un antes y un después” en la relación entre ambos municipios, fortaleciendo sus vínculos.

En reconocimiento a su compromiso y contribución al desarrollo de la capital, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le concedió el título de concejal honorario. Además, Bacallado da nombre a una calle del municipio y fue distinguido con la Medalla de Oro de la Ciudad.