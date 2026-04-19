Noche de récords en la novena edición de la “Binter NightRun”

La «Binter NightRun» alcanzó la cifra histórica de más de 7.000 corredores en una prueba que combina el deporte, el ambiente festivo y el compromiso social

«Binter NightRun» Santa Cruz de Tenerife 2026. Imagen cedida por la organización

La “Binter NightRun» de Santa Cruz de Tenerife volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria en su novena edición, alcanzando una cifra histórica de más de 7.000 corredores. La prueba nocturna consolidó así su carácter deportivo, festivo y comprometido con sus valores: sostenible, inclusiva y solidaria.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos, con el respaldo del Cabildo de Tenerife a través de Ideco y Turismo Islas Canarias, convirtió las principales calles de la capital en un gran escenario deportivo iluminado, con miles de participantes recorriendo algunos de los enclaves más representativos de la ciudad.

En la prueba reina de 10 kilómetros, homologada por la Real Federación Española de Atletismo, Fran Cabrera Galindo se alzó con la victoria tras detener el crono en 30:40, seguido muy de cerca por Raúl González del Toro (30:51) y Peter Santagati (32:07). En categoría femenina, Alba María Cano fue la más rápida con un tiempo de 38:57, completando el podio Itziar Abascal (42:38) y Mónica López (43:35).

La jornada arrancó a las 19:15 horas con la Milla Verde Familiar, que reunió a 700 participantes en un ambiente participativo y solidario. Como novedad, los inscritos pudieron elegir durante el proceso de inscripción la entidad social a la que destinar su aportación, ampliando así el alcance de esta iniciativa.

A continuación, se disputó la carrera de 5 kilómetros, que contó con 3.700 corredores, con una destacada presencia femenina del 51%. En esta distancia, Eduardo Sienes firmó el mejor tiempo (16:11), seguido por Germán Rodríguez (16:58) y Domingo Ramos (17:09). En categoría femenina, Irene Loizate se llevó el triunfo con un tiempo de 17:51, por delante de Marina Romero (18:37) y Carlota González (18:52).

Al caer la noche, 2.600 participantes tomaron la salida en el 10K, disfrutando de un recorrido urbano marcado por el ambiente festivo. Música, animación en directo, batucadas y DJ tanto en salida como en meta acompañaron a los corredores durante toda la velada.

Compromiso social, ambiental e inclusivo

Más allá del ámbito competitivo, la prueba volvió a destacar por su implicación social. La Milla Verde Familiar canalizó la solidaridad de los participantes, permitiendo distribuir los fondos recaudados entre distintas organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

En el plano medioambiental, se reforzaron medidas como la eliminación de plásticos de un sólo uso, productos de proximidad, la instalación de puntos de reciclaje y un operativo especial de limpieza en coordinación con las administraciones. Además, el Ayuntamiento facilitó el acceso mediante transporte público gratuito para los corredores.

Como gesto solidario adicional, cerca de 1.000 participantes optaron por renunciar a su medalla finisher, destinando ese importe a la Fundación Foresta.

La inclusión también tuvo un papel destacado, con más de 40 atletas con discapacidad participando sin coste en las pruebas de 5 y 10 kilómetros.

El dispositivo sanitario, coordinado por Vithas Canarias, incluyó unidades de soporte vital avanzado, hospitalito y un equipo completo de profesionales sanitarios. Asimismo, el evento contó con un amplio despliegue de seguridad y emergencias que garantizó el correcto desarrollo de la prueba.

La Binter NightRun de Santa Cruz de Tenerife contó con el patrocinio especial de CICAR Y Cajamar. Así mismo con la colaboración de Tirma, Sabina, GOfit, Nivaria Center, Grupo Ari, Fonteide, Powerade, Volcanic Xperience, Aperitivos Snack. Servicio Médico oficial Vithas Canarias, con el apoyo de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife y Foresta como partner Sostenible.