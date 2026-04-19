El viento, el calor y la calima han marcado la meteorología en Canarias el fin de semana, con algunos puntos del archipiélago que han superado los 35 grados

Viento, calor y calima marcan el fin de semana. Imagen de recurso

El fin de semana ha estado dominado por el viento, el calor y la calima en el archipiélago canario. Este domingo se han registrado temperaturas superiores a los 35 grados en el oeste de Gran Canaria, mientras que las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en puntos de Tenerife y La Gomera, provocando algunas incidencias.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activas las prealertas por viento y por calima en todas las islas. En relación con el viento, la prealerta contempla un episodio con viento moderado del sur en las cumbres de las islas montañosas, acompañado de intervalos de viento fuerte e incluso rachas muy fuertes, especialmente en las zonas altas de La Palma, La Gomera y Tenerife.

Estas rachas pueden extenderse a las medianías altas a sotavento del relieve, con mayor probabilidad en el norte de Tenerife, donde se prevé que puedan alcanzarse y superarse los 100 kilómetros por hora.

En Fuerteventura y Lanzarote se ha registrado viento moderado del este. Durante la mañana del sábado 18 se han producido rachas fuertes en el oeste de ambas islas, que han sido incluso muy fuertes en el oeste de Fuerteventura. En las islas orientales, el viento ha tendido a amainar desde la noche del sábado y, sobre todo, a partir de la tarde del domingo.