Getafe B vs Las Palmas Atlético | J32 Segunda Federación 25-26

Getafe B vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 19 de abril. Partido correspondiente a la J32 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Getafe B y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 19 de abril, a partir de las 10:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 32 de la Segunda Federación.

Getafe B vs Las Palmas Atlético | J32 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 0-1 en casa ante el Real Madrid C. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Getafe B se encuentra en puestos de playoff de ascenso. Y es que con 54 puntos está situado en la tercera posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Getafe B y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 10ª posición con 38 puntos. En cambio, el Getafe B ocupa la tercera posición. El conjunto madrileño se encuentra con 54 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Getafe B y Las Palmas Atlético

En los últimos cinco enfrentamientos entre el Getafe B y Las Palmas Atlético, Las Palmas Atlético ganó tres de ellas y las otras dos los ganó el Getafe B. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado otro y perdido los otro tres. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber ganado dos de sus últimos cinco partido, habiendo perdido el otro y empatado los otros dos.

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