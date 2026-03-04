ES NOTICIA

Sánchez avisa de que España no será «cómplice» de la guerra solo por miedo a las represalias

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Pedro Sánchez comparece en la Moncloa tras la amenaza de Donald Trump de un embargo comercial a España

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez, durante su comparecencia pública de este 4 de marzo Efe.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido e ste miércoles en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas a España por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, por su actitud ante los ataques de EE.UU. e Israel a Irán.

Sánchez ha asegurado que España no será «cómplice de algo malo para el mundo» como es la guerra en Irán «solo por el miedo a las represalias de alguno».

Sánchez ha hecho esta advertencia en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa ante la situación provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, a España por su posición ante este conflicto. 

