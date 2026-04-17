Israel ha atacado más de 380 objetivos de Hezbolá en las últimas 24 horas

Columnas de humo en los suburbios de Beirut por ataques de Israel. Europa Press

El Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá han continuado intercambiando ataques en el sur de Líbano. Ha sido apenas unas horas antes de que entrara en vigor el alto el fuego de diez días alcanzado entre los dos países y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en sus redes sociales que han atacado «más de 380 objetivos» de Hezbolá en el país vecino en las últimas 24 horas. Así, se han registrado bombardeos en los distritos de Bint Jbeil, Tiro, Marjayún y Sidón, todos en el sur de Líbano. También en una localidad situada en el valle de la Becá, en el este del país.

De hecho, el Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado la muerte de tres personas en un ataque israelí en la ciudad de Adlún. En el distrito de Sidón, en el que han resultado heridas otras 21.

El Ejército de Líbano ha instado así a los ciudadanos desplazados del sur del país «abstenerse de regresar» a sus hogares hasta que entrara en en vigor la tregua.

Petición a los civiles

Las Fuerzas Armadas libanesas han pedido asimismo a los civiles que no se acerquen a aquellas zonas en las que han avanzado las fuerzas israelíes. En alusión al área de Bint Jbeil, después de que el primer minitro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara este miércoles que sus tropas estaban «a punto» de tomar esta localidad situada a poco más de tres kilómetros de la Línea Azul –la frontera trazada por la ONU entre ambos países en el año 2000–.

Por su parte, Hezbolá se ha manifestado en términos similares al pedir «prudencia» a los libaneses desplazados. Una cifra que asciende a más de un millón de personas en todo el país. De acuerdo a cifras de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias.

«Con la declaración de un alto el fuego, y frente a un enemigo traicionero que está acostumbrado a romper pactos y acuerdos, les pedimos que tengan paciencia y que no se dirijan a las zonas objetivo en el sur, la Becá y los suburbios del sur de Beirut, hasta que el curso de los acontecimientos quede completamente claro», ha declarado en un comunicado difundido por la cadena de televisión Al Manar, afín al grupo.

«Comprendemos vuestro profundo anhelo de regresar a vuestras aldeas y hogares, y apreciamos la paciencia y la firmeza que habéis demostrado ante el mundo entero. Sin embargo, por vuestra seguridad y vuestras valiosas vidas, os pedimos paciencia y perseverancia», ha agregado.

Hezbolá ha anunciado además ataques contra infraestructura del Ejército israelí en Karmiel y en Al Malikiya, ambos en el norte de Israel. Allí han resultado heridas al menos tres personas de acuerdo a las informaciones del Magen David Adom (la Estrella de David Roja).

Asimismo, ha bombardeado el cuartel de Al Aliqa, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel; y posiciones israelíes en los municipios libaneses de Nahariya, Ras al Naqra, Jiam y Taibe.