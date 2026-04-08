EEUU e Irán acuerdan una tregua de dos semanas

Las autoridades anuncian que durante dos semanas será posible el paso «seguro» por el estratégico estrecho de Ormuz

Efectos de los bombardeos en Teherán. EP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado «suspender los ataques» contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán a escasas dos horas de que el mismo venza.

«Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas», ha anunciado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado a través de su red social, en el cual ha especificado que «se tratará de un alto el fuego recíproco».

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que la adopción de esta decisión llega tras haber mantenido una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien este martes ha pedido a Washington extender dicho ultimátum por dos semanas.

Irán acepta y anuncia el paso ‘seguro’ por el estrecho de Ormuz

Las autoridades iraníes han anunciado en la madrugada de este miércoles que durante dos semanas será posible el paso «seguro» por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque «mediante la coordinación» con el Ejército del país asiático, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya prorrogado por ese mismo periodo de tiempo su ultimátum contra la República Islámica.

«Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas», ha anunciado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.

Con idéntico tono al adoptado por el mandatario estadounidense, Teherán ha presentado su decisión de que «si cesan los ataques contra Irán» sus «poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas» en la región, como una «respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif», quien ha solicitado este mismo martes al mandatario estadounidense que extienda por dos semanas su ultimátum.

En esa misma línea, el mandatario pakistaní ha instado a Teherán a reabrir por el mismo periodo de tiempo el estrecho de Ormuz, que permanecía bloqueado como represalia por la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero.