Israel anuncia otra «amplia» ola de ataques contra la capital de Irán

El conflicto se recrudece con el anuncio de Israel de nuevos ataques en la Teherán, la capital de Irán, donde se registran ya más de mil muertos

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves una otra «amplia» ola de ataques contra Teherán, capital de Irán, donde la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado junto a Estados Unidos ha dejado ya más de mil víctimas mortales en el país asiático.

Un edificio de la Policía fue blanco de los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán. Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un breve comunicado en redes sociales que su oleada de bombardeos se dirige a «la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán».

El servicio de ambulancias iraní ha señalado que ya han atacado 172 ciudades en casi 30 provincias del país por parte de estadounidenses e israelíes desde el 28 de febrero. Tras el ataque, el Ejército iraní ha respondido lanzando ataques contra Israel, así como contra instalaciones de Washington en países del golfo Pérsico.