La consejera Matilde Asián critica la ausencia del ministro Ángel Víctor Torres y alerta sobre el riesgo de centralización de los fondos europeos para las Islas

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, participaron hoy en Madrid en el pleno de la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE). La reunión, convocada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, acumulaba cuatro años sin celebrarse a pesar de su carácter anual. La ausencia del ministro convocante, Ángel Víctor Torres, quien no avisó de su incomparecencia, provocó la indignación de los asistentes, que calificaron el gesto como “una falta de respeto institucional”.

Para la consejera, la falta de informes previos y un orden del día cerrado suponen un obstáculo para debatir el futuro financiero de las comunidades. Asián lamentó el incumplimiento de las normas de esta conferencia sectorial en un momento de vital importancia para las negociaciones del próximo marco financiero plurianual (MFP), que regirá los fondos comunitarios durante los próximos siete años. Canarias exige voz propia en este proceso, ya que la mayoría de las políticas que ahora se discuten en Bruselas las ejecutan las autoridades autonómicas.

El peligro del «convidado de piedra» en la negociación europea

Matilde Asián viajó a la capital para trasladar personalmente la preocupación del archipiélago ante los cambios que vislumbra la Comisión Europea. La consejera rechazó el papel secundario que el Estado pretende asignar a las regiones: “No se nos ha consultado, a pesar de que las políticas de la UE afectan directamente a los territorios por lo que no nos pueden pedir que seamos solo espectadores”. El Gobierno de Canarias reclama la inclusión de representantes autonómicos en las reuniones con la Comisión para evitar errores del pasado, como la gestión de los fondos Next Generation.

Canarias denuncia una «falta de respeto institucional» tras el desplante del Gobierno en la CARUE

La consejera subrayó que “no podemos ser meros convidados de piedra” mientras la Unión Europea rediseña el modelo que afecta a la agricultura, la pesca y la política de cohesión. Asián criticó la falta de transparencia del Gobierno de España, asegurando que “salimos de la reunión sin saber lo que piensa y cómo va a actuar el gobierno de España para garantizar los derechos que tenemos todos los canarios; es decir, igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos españoles y europeos vivan donde vivan”.

Amenaza a la identidad de las Regiones Ultraperiféricas (RUP)

La propuesta europea contempla la creación de un Fondo Europeo único en manos del Estado, eliminando la gobernanza compartida actual. Este cambio desplaza el centro de gravedad de la toma de decisiones hacia el nivel nacional, lo que diluye las necesidades específicas de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP). La consejería de Hacienda considera alarmante la posible desaparición del programa POSEI como instrumento autónomo y la falta de fichas financieras específicas para los sobrecostes de la pesca y la acuicultura.

El Gobierno de Canarias exige que el Estado defienda en Bruselas el acervo RUP y el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Matilde Asián recordó que otros países como Francia y Portugal ya se han posicionado abiertamente en defensa de sus territorios alejados. “Esperamos que nuestro Gobierno actúe de igual forma con la única región ultraperiférica que tiene España y no se borre nuestra identidad como RUP”, concluyó la consejera tras advertir que el nuevo modelo centralizado pone en riesgo la cohesión social y económica de las Islas.