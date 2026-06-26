Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez serán las nuevas líderes de Movimiento Sumar

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, serán previsiblemente las nuevas líderes del partido Movimiento Sumar

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, serán previsiblemente las nuevas líderes del partido Movimiento Sumar, tras haber presentado una candidatura conjunta para asumir las riendas de la formación.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

«Después de varias semanas de trabajo y debate, hemos decidido dar el paso y presentarnos a la coordinación de Movimiento Sumar en la asamblea que celebraremos el próximo 11 de julio. Queremos hacerlo así, juntas, en común, compartiendo y conversando. Avanzando a la par», han informado en una carta difundida este viernes en redes sociales.

Su candidatura es la única presentada hasta el momento para la asamblea extraordinaria del 11 de julio, que renovará la dirección en un intento de superar la crisis interna agravada con la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, y sus críticas a la actual Ejecutiva, encabezada por Lara Hernández.

El plazo para presentar candidaturas acaba el próximo martes, 30 de junio, pero la voluntad de Movimiento Sumar ha sido desde el principio acordar una lista única y, de hecho, fuentes próximas a Barbero han manifestado a EFE que la vocación es «construir una candidatura amplia y de consenso».

Líderes del partido

Lo previsible, según han señalado otras fuentes de Sumar a EFE, es que Barbero y Martínez sean elegidas como nuevas líderes del partido, creado poco antes de las elecciones generales de 2023 por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Todo ello a la espera de que puedan surgir otras candidaturas y de lo que haga la actual líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que todavía no ha desvelado sus planes de futuro.

«Lara está tomando sus propias decisiones y cuando tenga algo que anunciar, lo hará», han comentado a EFE fuentes de su equipo.

Su liderazgo quedó muy tocado tras la renuncia de la secretaria de Organización de Movimiento Sumar, que a su salida reveló la puesta en marcha de una investigación interna a Lara Hernández por «comportamientos preocupantes» hacia algunos trabajadores.

Unas acusaciones que niegan fuentes del entorno de Hernández, que denuncian además la falta de garantías de este proceso y aseguran que, pase lo que pase, en su caso «el daño ya está hecho».

Movimiento Sumar ha vivido un goteo de renuncias desde su creación, entre ellas la de Yolanda Díaz, que dejó el cargo de líder del partido tras los malos resultados de las elecciones europeas de 2024, aunque sigue formando parte del grupo ejecutivo como invitada permanente, al igual que Verónica Martínez Barbero.

Muy próxima a Díaz, Barbero ejerció de directora general de Trabajo con ella en el ministerio y adquirió relevancia pública al ser elegida portavoz del grupo Sumar en el Congreso en 2024, tras la renuncia de Íñigo Errejón entre acusaciones de violencia machista.

Por su parte, la secretaria de Estado Rosa Martínez (número dos del ministro Pablo Bustinduy) ocupa en la actualidad un cargo en la Ejecutiva de Movimiento Sumar como encargada de Ecosocialismo y fue diputada del Congreso como miembro del partido Equo, primero en coalición con Podemos y después con Unidas Podemos. EFE