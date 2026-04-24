Primera entrevista este viernes en Televisión Canaria del artista canario en un momento clave para su carrera
El programa ‘Somos Cultura’ de Televisión Canaria entrevista este viernes 24 de abril, a partir de las 22:30 horas, a Quevedo en un especial dedicado al artista y al fenómeno de la música urbana hecha en Canarias.
‘El Baifo está en casa’, será un espacio presentado por Malole Aguilar y dirigido por Paco Sánchez que repasa con el cantante su vida y trayectoria.
Se trata de la primera gran entrevista del artista en la televisión pública de Canarias, en un momento clave para su carrera.
¿Por dónde ver la entrevista?
- A través de nuestro canal de TDT
- A través de CanariasPlay
- Por la web rtvc.es
Álbum del artista
Este lunes fue el anuncio de nuevo álbum, del nombre y de la fecha aproximada de estreno. Además, el martes fue el turno de la portada y de la lista de nombres de las canciones.
Con este especial, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la cultura y el talento del Archipiélago, apostando por contenidos que ponen en valor la creación artística hecha en las Islas y su proyección más allá de nuestras fronteras.