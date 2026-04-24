Primera entrevista este viernes en Televisión Canaria del artista canario en un momento clave para su carrera

El programa ‘Somos Cultura’ de Televisión Canaria entrevista este viernes 24 de abril, a partir de las 22:30 horas, a Quevedo en un especial dedicado al artista y al fenómeno de la música urbana hecha en Canarias.

Imágenes de la entrevista al artista canario Quevedo para Televisión Canaria. Imagen RTVC Imágenes de la entrevista al artista canario para Televisión Canaria. Imagen RTVC

Imágenes durante la entrevista. RTVC. Imágenes durante la entrevista a Quevedo. RTVC. Imágenes durante la entrevista. RTVC.

Entrevista a Quevedo. RTVC. Entrevista a Quevedo. RTVC.

‘El Baifo está en casa’, será un espacio presentado por Malole Aguilar y dirigido por Paco Sánchez que repasa con el cantante su vida y trayectoria.

Se trata de la primera gran entrevista del artista en la televisión pública de Canarias, en un momento clave para su carrera.

¿Por dónde ver la entrevista?

A través de nuestro canal de TDT

A través de CanariasPlay

Por la web rtvc.es

Álbum del artista

Este lunes fue el anuncio de nuevo álbum, del nombre y de la fecha aproximada de estreno. Además, el martes fue el turno de la portada y de la lista de nombres de las canciones.

Con este especial, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la cultura y el talento del Archipiélago, apostando por contenidos que ponen en valor la creación artística hecha en las Islas y su proyección más allá de nuestras fronteras.