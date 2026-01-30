La plataforma habilita una función interactiva que permite participar a quienes se registren para seguir el certamen que arranca este sábado a las 20.00 horas

La retransmisión de la Final de Murgas de Santa Cruz de Tenerife que ofrecerá este sábado 31 de enero RadioTelevisión Canaria incorporará una novedad en Canarias Play: los usuarios registrados podrán participar con comentarios en directo durante la emisión, en una nueva funcionalidad integrada en la plataforma que está en fase de implementación.

La cita podrá seguirse desde las 20:00 horas en Televisión Canaria, La Radio Canaria y Canarias Play, con un amplio despliegue técnico y humano para llevar a los hogares una de las noches más esperadas del Carnaval santacrucero.

El nuevo chat en directo de Canarias Play permitirá a los usuarios registrados comentar la retransmisión mientras las murgas actúan sobre el escenario. Los mensajes aparecerán sobreimpresos en una ventana situada a la derecha de la pantalla, facilitando así una experiencia más participativa para quienes sigan la final a través de la OTT.

La lectura de los comentarios estará disponible para todos los usuarios de la plataforma activando el icono de Chat, aunque para intervenir y enviar mensajes será necesario registrarse previamente en Canarias Play.

Sobre el escenario, las ocho murgas finalistas desplegarán su humor, sus disfraces y su talento en una noche marcada por la crítica y la sátira, ante un público entregado en el Recinto Ferial.

Televisión Canaria también se vuelca con la jornada decisiva del concurso, que contará con la conducción de Alexis Hernández, acompañado en esta ocasión por Laura Afonso, presentadora de ‘Hay que verlo’, mientras Naomi Vera continuará trasladando el ambiente y las reacciones a pie de escenario.

Por su parte, La Radio Canaria ofrecerá una cobertura en directo conducida por Cristian Luis, que vuelve por segundo año consecutivo a compartir micrófonos con Ángel González y Laura Plasencia, encargados de pulsar el ambiente entre el público y las murgas.

La retransmisión se completa con el desparpajo y la alegría carnavalera de la colaboradora María José Cámara y Natacha Llarena, “periodista de vocación y murguera de corazón”, en sus propias palabras. Desde la cabina de La Radio Canaria compartirán con los oyentes comentarios, curiosidades y datos de interés de las distintas murgas, para que quienes sigan la final a través de las ondas no se pierdan ni la crítica, ni la sátira, ni una pizca de purpurina.

Un despliegue técnico y humano pensado para que quienes escuchen La Radio Canaria sientan que “están en el Recinto Ferial con nosotros y se les ponga la carne de gallina como a nosotros”, asegura Luis.