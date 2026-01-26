El acto comenzará a partir de las 20.30 horas y se podrá seguir, además de en Televisión Canaria, a través de Canarias Play, la web de rtvc.es y el canal de Youtube dedicado al carnaval

Emisión en directo de la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas

El Recinto Ferial acogerá este martes 27 de enero, a partir de las 20:30 horas, la segunda fase del concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que contará con la participación de cinco grupos y que dará comienzo con la actuación de Castorcitos, murga infantil galardonada con el segundo premio de Interpretación en el concurso celebrado durante la pasada semana en el mismo escenario del Recinto Ferial.

Murgas de la segunda fase

Un total de 21 agrupaciones participan este año en el certamen que finalizará este sábado, día 31, con la celebración de la final del concurso. Esta segunda cita con las murgas del Carnaval chicharrero estará protagonizada por las formaciones Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos, y La Sonora.

Jurado de la segunda fase

El jurado de Interpretación lo forman Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y Presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE); Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora.

Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado; Carolina Gil Hernández, Clown y artista de Farandulitis Aguda; y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria, completan la nómina de jurados.

El jurado de Presentación, por su parte, está integrado por Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.

La presentación de las cuatro fases correrá a cargo de Emilia González, Alexis Hernández y Naomi Santos. Televisión Canaria retransmitirá en directo tanto las cuatro fases como la final del Concurso de Murgas del Carnaval 2026, programada para el sábado 31 a las 20:00 horas. A la misma concurrirán las ocho murgas mejor puntuadas por el jurado en las fases previas dentro del apartado de Interpretación.

Dónde ver las actuaciones: