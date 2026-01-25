ES NOTICIA

Arranca el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
El acto comenzará a partir de las 20.30 horas y se podrá seguir a través de Canarias Play, la web de rtvc.es y el canal de Youtube dedicado al carnaval

El Recinto Ferial acogerá, desde este lunes 26, el certamen de murgas adultas de la presente edición del Carnaval. El concurso, que se divide en cuatro fases y final, contará con la participación de un total de 21 formaciones.

Agrupación galardonada

Las murgas encargadas de actuar en la primera fase, que arrancará a las 20:30 horas serán, por este orden, Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques. La primera fase, además, dará comienzo con la actuación de Redoblones, agrupación galardonada con el tercer premio de Interpretación en el Concurso de Murgas Infantiles. A continuación, cada una de las ocho murgas participantes interpretará dos temas sobre el escenario junto a su presentación y despedida.

El jurado de Interpretación lo forman Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y Presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna. Así como Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE); Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora; Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado; Carolina Gil Hernández, Clown y artista de Farandulitis Aguda; y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria.

El jurado de Presentación está integrado por Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.

Murgas del Carnaval 2026

La presentación de las cuatro fases correrá a cargo de Emilia González, Alexis Hernández y Naomi Santos. Televisión Canaria retransmitirá en directo tanto las cuatro fases como la final del Concurso de Murgas del Carnaval 2026, programada para el sábado 31 a las 20:00 horas. A la misma concurrirán las ocho murgas mejor puntuadas por el jurado en las fases previas dentro del apartado de Interpretación.

Dónde ver las actuaciones:

