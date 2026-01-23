Siete formaciones saldrán al escenario para la segunda fase antes de darse a conocer el nombre de las murgas galardonadas

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá este sábado, a partir de las 18:30 horas, la segunda y última fase del concurso de Murgas Infantiles del Carnaval 2026, gracias al nuevo formato adoptado en la edición de 2025 donde se concentra en dos únicas fases a todas las formaciones infantiles.

Las Murgas Infantiles de Santa Cruz de Tenerife finalizarán con el fallo de jurado/ Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Esta segunda fase la protagonizarán las murgas El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita Pitos, Triqui Traquitos y Sofocados. Cada una de estas agrupaciones interpretará dos temas de concurso, además de su presentación y despedida.

Al finalizar esta última cita con las murgas infantiles, se conocerá la identidad de las ganadoras.

Retransmisión en RTVC

Las entradas para asistir a este acto, que será gratuito, se podrán obtener en las puertas de acceso al Recinto Ferial, hasta completar aforo.

Mientras el jurado delibere la decisión sobre las murgas ganadoras, Dj Kike Álvarez actuará sobre el escenario principal del Carnaval 2026. Como novedad, en esta edición, la formación ganadora no solo recibirá el cartón de premio, sino que, además, contará con un trofeo oficial.

El jurado de Interpretación estará integrado, entre otros y otras profesionales, por Cristina Falcón, redactora de informativos de Televisión Canaria. Por otro lado, RTVC retransmitirá en directo la segunda fase a través de la nueva app ‘Canarias Play’ y su canal de Youtube.