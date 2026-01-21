Primera fase del concurso de murgas infantiles | Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Grupos, orden de participación, hora y dónde ver la primera fase de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
La primera fase de las murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 inicia este viernes los concursos de carnaval. Por segundo año, la cantera murguera de Tenerife competirá en dos fases y no en tres, como solía ser habitual.
Comenzará a las 18:30 horas y será en el Reciento Ferial de Tenerife. El orden de participación será el siguiente:
Primera fase. (23 de enero)
- 1º.- Raviscuditos
- 2º.- Frikywikys
- 3º.- Bambas
- 4º.- Distraídos
- 5º.- Mamelones
- 6º.- Chinchositos
- 7º.- Carricitos
- 8º.- Redoblones
- 9º.- Disimulados
Segunda fase. (24 de enero)
- 10º.- El Cabito
- 11º.- Lenguas Largas
- 12º.- Guachipanduzy
- 13º.- Ferrusquentitos
- 14º.- Castorcitos
- 15º.- Pita Pitos
- 16º.- Triqui Traquitos
- 17º.- Sofocados