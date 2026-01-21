ES NOTICIA

Directo
InicioCarnaval CanariasCarnaval de Santa Cruz de Tenerife

Primera fase del concurso de murgas infantiles | Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

RTVC
RTVC
Banner Carnaval Canarias 2026 RTVC

Grupos, orden de participación, hora y dónde ver la primera fase de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que comenzarán a concursar este viernes

La primera fase de las murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 inicia este viernes los concursos de carnaval. Por segundo año, la cantera murguera de Tenerife competirá en dos fases y no en tres, como solía ser habitual.

Comenzará a las 18:30 horas y será en el Reciento Ferial de Tenerife. El orden de participación será el siguiente:

Primera fase. (23 de enero)

  • 1º.- Raviscuditos
  • 2º.- Frikywikys
  • 3º.- Bambas
  • 4º.- Distraídos
  • 5º.- Mamelones
  • 6º.- Chinchositos
  • 7º.- Carricitos
  • 8º.- Redoblones
  • 9º.- Disimulados

Segunda fase. (24 de enero)

  • 10º.- El Cabito
  • 11º.- Lenguas Largas
  • 12º.- Guachipanduzy
  • 13º.- Ferrusquentitos
  • 14º.- Castorcitos
  • 15º.- Pita Pitos
  • 16º.- Triqui Traquitos
  • 17º.- Sofocados

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Quema 30 contenedores en un mes en Santa Cruz de Tenerife

Granadilla de Abona refuerza el control del transporte en el Aeropuerto Tenerife Sur para combatir el intrusismo

Canarias apuesta por el turismo sostenible en el arranque de Fitur 2026

Paralizada temporalmente la venta de entradas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Fuerteventura acogió con emoción el primer pase público de la película ‘La Lucha’

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026