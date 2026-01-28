La cuarta fase del Concurso de Murgas Adultas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife se podrá seguir en directo en Televisión Canaria, a través de Canarias Play, la web de rtvc.es y el canal de Youtube

El Recinto Ferial acogerá este jueves 29, a partir de las 20:30 horas, la cuarta y última fase del concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que contará con la participación de cinco grupos y que no contará con telonera.

Las formaciones participantes en esta última fase del concurso serán Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta Zetas, y Diabólicas. Al término de las actuaciones, se dará a conocer el nombre de las ocho murgas que pasan a la final de este sábado.

Jurado de la cuarta fase

El jurado de Interpretación lo forman Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y Presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE); Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora.

Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado; Carolina Gil Hernández, Clown y artista de Farandulitis Aguda; y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria, completan la nómina de jurados.

El jurado de Presentación, por su parte, está integrado por Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.

Los periodistas Emilia González, Naomi Santos y Alexis Hernández actuarán como presentadores en esta cuarta fase del concurso, por lo que también serán los encargados de dar a conocer los nombres de las murgas que competirán este sábado por los premios de Interpretación en la final del concurso.

El artista DJ Sharken amenizará la espera, mientras el jurado delibera para determinar qué ocho formaciones murgueras pasan a la final del certamen.

Televisión Canaria retransmitirá en directo esta fase, al igual que las tres anteriores, y la final del concurso, que se celebrará este sábado, día 31, a las 20:00 horas. Esta última sesión dará comienzo con la actuación de la Ni Fú-Ni Fá para continuar con los repertorios de las ocho murgas finalistas.

Dónde ver la cuarta fase del Concurso de Murgas Adultas