La final del concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya conoce las ocho murgas que competirán por ser la mejor del carnaval de los ‘Ritmos Latinos’.

Las ocho murgas finalistas y orden de participación en la final:

La Sonora

Diablos Locos

Diabólicas

Triqui Traques

Tiralenguas

Zeta – Zetas

Trapaseros

Bambones

Este 2026 el concurso tenía como novedad que, en lugar de tres fases, se han realizado cuatro. Cuatro días cargados de música, ritmo, color, fantasías... y centenares de personas acudiendo como público al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

21 murgas han participado en las cuatro fases y ocho han llegado a la final. Los grupos optan a dos categorías: premios de interpretación y premios de presentación.

Fecha y hora de la final del concurso de murgas

La final de las murgas adultas del carnaval chicharrero se celebrará el sábado 31 de enero. Comenzará a partir de las 20:00 horas. Por segunda vez en la historia, el concurso vuelve a realizarse un sábado.

Dónde ver en directo la final del concurso de murgas

RTVC retransmitirá, en directo, la gran final del concurso de murgas adultas de Santa Cruz de Tenerife.

Miembros del jurado

El jurado de Interpretación lo forman Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y Presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE); Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora.

Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado; Carolina Gil Hernández, Clown y artista de Farandulitis Aguda; y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria, completan la nómina de jurados.

El jurado de Presentación, por su parte, está integrado por Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.

Repaso a las cuatro fases

Primera fase:

Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques.

Segunda fase:

Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos, La Sonora.

Tercera fase:

Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados.

Cuarta fase:

Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas, Diabólicas.

