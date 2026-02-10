El nuevo regidor de Coalición Canaria sustituye a Candelaria Umpiérrez y encara los últimos 15 meses de legislatura con la prioridad de desbloquear la Oficina Técnica

David Herrera Ginory ya sostiene el bastón de mando de Tuineje. El representante de Coalición Canaria ha jurado su cargo esta mañana, apenas unos días después de que su compañera de filas, Candelaria Umpiérrez, formalizara su renuncia por motivos personales. Herrera, que hasta ahora gestionaba las áreas de Festejos, Seguridad y Educación, afronta este relevo con la intención de reconducir la gestión del municipio majorero en el tiempo que resta de mandato.

Informan: Jacobo González / Óscar Romero

El nombramiento ha contado con el respaldo de nueve concejales: los seis representantes nacionalistas y los tres ediles del PSOE. Este apoyo ratifica la vigencia del pacto de gobierno que ambas formaciones mantienen desde 2023, una alianza que se extiende también al Cabildo y a otros ayuntamientos de la isla. Durante el pleno, la socialista Dulce García ha confirmado que su grupo mantendrá el compromiso de lealtad y diálogo con el nuevo alcalde.

David Herrera Ginory, alcalde de Tuineje | RTVC

Una hoja de ruta contra el colapso administrativo

La prioridad inmediata de Herrera será la reunión con el personal municipal. El nuevo alcalde busca establecer un frente común para solucionar la parálisis que afecta a la Oficina Técnica, actualmente desbordada por la falta de técnicos y personal jurídico. Esta carencia de recursos humanos mantiene bloqueada la concesión de licencias, un problema que Herrera pretende atajar mediante el uso de la bolsa de empleo local.

Además de la falta de personal, el nuevo equipo de gobierno debe enfrentarse a una situación financiera delicada. El consistorio arrastra retrasos significativos en los pagos a autónomos y empresas proveedoras, acumulando una deuda que ronda los tres millones de euros. El alcalde ha subrayado que su objetivo principal es eliminar estos impagos y agilizar todas las licitaciones que se encuentran actualmente pendientes de resolución.