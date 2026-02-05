Coalición Canaria y el PSOE ratifican su pacto de gobierno en el municipio majorero tras la dimisión de Candelaria Umpiérrez por motivos personales

David Herrera Ginory, de Coalición Canaria, asumirá la alcaldía del municipio de Tuineje, en Fuerteventura. Este relevo institucional responde a la renuncia de la nacionalista Candelaria Umpiérrez, quien dejó su cargo la semana pasada alegando motivos personales.

David Herrera Ginory en una imagen de archivo | Coalición Canaria

Asamblea Majorera–Coalición Canaria y el Partido Socialista de Fuerteventura comunicaron oficialmente la decisión tras celebrar la mesa de seguimiento del pacto de gobierno. Ambas formaciones mantienen las riendas del Ayuntamiento desde las pasadas elecciones de mayo de 2023, cuando nacionalistas y socialistas consolidaron su alianza administrativa.

Continuidad y estabilidad institucional

Durante el encuentro, las ejecutivas de AM-CC y del PSOE acordaron mantener el pacto de gobierno en los mismos términos. Las dos fuerzas políticas pretenden continuar su labor conjunta durante los meses que restan de mandato con el fin de mejorar la situación general del municipio de Tuineje.

Ambos partidos subrayaron que la reunión transcurrió en un clima de diálogo y entendimiento, alejándose de cualquier tipo de crispación política. Las delegaciones centraron sus esfuerzos en la responsabilidad institucional y en la necesidad urgente de reconducir y fortalecer la gestión municipal en esta nueva etapa.

Nueva configuración del grupo de gobierno

Como resultado directo de este acuerdo, David Herrera Ginory asumirá la máxima responsabilidad del Consistorio, aunque mantendrá simultáneamente sus actuales concejalías. El pacto garantiza que el resto de los integrantes del grupo de gobierno seguirá al frente de sus respectivas áreas sin cambios adicionales.

La corporación hará efectiva esta nueva configuración del Ayuntamiento de Tuineje el próximo 10 de febrero. Ese día, el pleno municipal acogerá la toma de posesión oficial de Herrera, cerrando así el proceso de transición iniciado tras la dimisión de su predecesora.