Candelaria Umpiérrez dimite de manera oficial como alcaldesa de Tuineje

La política apeló a «motivos personales» y su relevo definitivo se decidirá el próximo 10 de febrero

La dimisión de Candelaria Umpiérrez como alcaldesa de Tuineje, en Fuerteventura, ya es oficial. La dirigente de Coalición Canaria comunicó este miércoles su renuncia durante un pleno municipal, después de haber trasladado su decisión a su partido hace aproximadamente una semana.

Tras su salida, la teniente de alcalde, Dulce García, del Partido Socialista, asume de forma provisional la Alcaldía del municipio. El relevo definitivo se decidirá el próximo 10 de febrero, fecha en la que se celebrará el pleno de investidura, y todo apunta a que el cargo recaerá en David Herrera, número dos de Coalición Canaria en Tuineje.

Umpiérrez señaló que su renuncia responde a “motivos personales”, aunque aseguró que continuará vinculada al proyecto político y a la organización, y manifestó su intención de dejar también el acta de concejal.