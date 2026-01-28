Candelaria Umpiérrez ha formalizado su renuncia como alcaldesa del municipio de Tuineje ante el Consejo Político Local de Coalición Canaria

En el comunicado emitido por Coalición Canaria, se subraya que la salida de Umpiérrez de la alcaldía responde exclusivamente a razones personales. Desde el partido han trasladado su respeto por la decisión adoptada, así como su agradecimiento por el trabajo realizado al frente del consistorio.

Imagen extraída de la web del Ayuntamiento de Tuineje

Una etapa marcada por la complejidad de la gestión

Candelaria Umpiérrez asumió la alcaldía de Tuineje tras las elecciones municipales de mayo de 2023, gracias a un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Según ha señalado la propia regidora, se encontró con una corporación con importantes dificultades, entre ellas problemas financieros, la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo consolidada y la falta de avances en el Plan General.

Reconocimiento a su compromiso institucional

Desde Coalición Canaria han querido agradecer la “valentía” de Umpiérrez por asumir la responsabilidad de gobernar un municipio en una situación especialmente compleja. Asimismo, han puesto en valor su entrega, su sentido institucional y su compromiso político durante un periodo de gobierno calificado como especialmente difícil.

La organización también ha destacado la lealtad y dedicación mostradas por la alcaldesa tanto hacia el partido como hacia la ciudadanía del municipio.

Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía

Por último, Coalición Canaria ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de Tuineje, asegurando que el pacto de gobierno se mantiene y que el equipo municipal continúa siendo “sólido y capacitado” para seguir gestionando el Ayuntamiento y cumplir con el programa comprometido con la ciudadanía.