El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa que ha abierto al tránsito peatonal y de vehículos La Rosa hasta San Francisco Javier.

Esta vía del núcleo de El Toscal avanza hacia su apertura total que se realizará en el mes de mayo. El área de Obras e Infraestructuras de la corporación ha informado también del cambio que ha tenido esta zona desde que comenzó la rehabilitación.

Un núcleo importante de la capital que según el alcalde, José Manuel Bermúdez, se trata de «una ejecución estratégica para el centro de la capital». Una vía importante para las personas, subraya, «que vengan de compras a los comercios desde el cuartel de Almeyda hasta el Mercado Nuestra Señora de África”.

Modernización de La Rosa

Estas obras de rehabilitación y modernización han supuesto un nuevo coste para la administración de 1,3 millones de euros. Según Bermúdez, se ha tenido que modificar el presupuesto previsto para «paliar las consecuencias detectadas al inicio de la ejecución de los trabajos».

El concejal de Obras, Javier Rivero ha añadido que “estas dos últimas aperturas han permitido que se produzca un alivio en el tráfico y el tránsito interior en el barrio de El Toscal, a la misma vez que ya se prevé la puesta en funcionamiento de los nuevos contenedores soterrados desde el pasado mes de noviembre”.

Rivero apunta que “este impulso nos ha permitido continuar hasta la calle San Vicente Ferrer dentro de la ejecución de las fases 3 y 4, sin modificar la estimación comunicada a vecinos y comerciantes en abril del 2024 sobre la estimación de 12 meses de retraso previsto sobre el plazo inicial de la obra”.