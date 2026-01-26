Se trata de “uno de los mayores anhelos” para la población tras la erupción volcánica, con un trazado de unos 2,3 kilómetros

Las obras de recuperación del tramo de la carretera LP-2 entre Las Manchas y Tajuya, sepultado por las coladas del volcán Tajogaite en La Palma en septiembre de 2021, avanzan con el objetivo de quedar finalizadas en un plazo de 14 meses, según ha anunciado el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.

Durante una visita a las obras, el consejero de Obras Públicas, acompañado por la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó la complejidad del expediente y el esfuerzo conjunto de las administraciones para hacer posible el inicio de los trabajos.

Rodríguez destacó el trabajo “muy riguroso” desarrollado por los equipos técnicos y jurídicos para sacar adelante una actuación que calificó como una de las más complejas de su trayectoria.

Señaló que la obra es “absolutamente imprescindible” para recuperar una conexión básica para cientos de vecinos y remarcó que el proyecto ha superado todos los informes y trámites necesarios, dotándolo de solvencia jurídica ante cualquier eventualidad.

La recuperación del tramo de la LP-2 sepultado por el volcán prevé concluir en 14 meses. Imagen de archivo, del comienzan las obras para recuperar la LP-2 y actualizar la LP-5 en La Palma. RTVC

Un trazado de 2,3 kilómetros

Rodríguez ha insistido en el carácter singular de la actuación, tanto por las condiciones térmicas del terreno como por la necesidad de adaptar el trabajo a lo que vaya apareciendo durante la excavación, aunque ha asegurado que el objetivo es “devolver en un plazo de 14 meses una vía segura, cómoda y plenamente operativa”.

Lady Barreto ha afirmado que se trata de “uno de los mayores anhelos” tras la erupción volcánica y recordó que el trazado, de unos 2,3 kilómetros, ha requerido “muchas horas de trabajo técnico, de gestión y de superación de trabas administrativas, jurídicas, económicas y ambientales”.

Barreto ha recordado que inicialmente se exploró la posibilidad de que el Cabildo de La Palma ejecutara la obra por la vía de emergencia, utilizando fondos del convenio de carreteras, pero esta opción quedó descartada cuando el Estado no permitió la financiación a través del convenio.

24 millones de euros para el tramo

Esta circunstancia obligó a culminar la tramitación ordinaria del modificado de la obra de la carretera LP-2 entre San Simón y Tajuya, adjudicada y en ejecución desde 2011, mediante una actuación complementaria con un presupuesto de 24 millones de euros para el tramo afectado por la erupción.

Rodríguez calificó la jornada como “un día de mucha felicidad” tras una “batalla que ha durado más de lo que debería”, y destacó la importancia social de la actuación, ya que permitirá reconectar los núcleos situados al sur de la colada con el norte del Valle de Aridane.

Rodríguez pidió a las empresas adjudicatarias y a los equipos técnicos un esfuerzo adicional para cumplir el plazo previsto de 14 meses, reconociendo la complejidad de una obra que se ejecuta sobre coladas volcánicas y en un entorno con posibles puntos calientes, aunque confió en la experiencia acumulada en actuaciones similares realizadas en la isla.