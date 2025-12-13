Directo DIRECTO | La borrasca Emilia ya deja nieve, granizo y lluvias intensas EN DIRECTO DIRECTO | La borrasca Emilia ya deja nieve, granizo y lluvias intensas InicioNoticias Galería de imágenes de la Borrasca Emilia en Canarias Redacción RTVC 13 diciembre 2025 09:44 Sigue en directo los efectos de la borrasca Emilia en Canarias Comienza a nevar en el Teide La borrasca Emilia llega a Canarias con lluvia, viento, oleaje y nieve Todas las imágenes del paso por Canarias de la borrasca Emilia con seguimiento en todas las islas Cumbres de Abona. Cedida. Cumbres de Abona. Cedida. Monte Lentiscal, Gran Canaria. Cedida. Granizada en Gáldar. Cedida. Caída de una palmera en Teseguite, Lanzarote. Cedida. Cableado Teseguite, Lanzarote. Cedida. Cableado Teseguite, Lanzarote. Cedida. lluviaTiempoTiempo en CanariasÚltima Hora FacebookTwitterWhatsAppEmail Noticias Relacionadas DIRECTO | La borrasca Emilia ya deja nieve, granizo y lluvias intensas Redacción RTVC - Comienza a nevar en el Teide Redacción RTVC - El tiempo en Canarias | La borrasca Emilia: Temporal invernal en Canarias Redacción RTVC - La borrasca Emilia amenaza con generar «el oleaje más dañino desde 2018» Jorge Miranda Rodriguez - Otras Noticias DIRECTO | La borrasca Emilia ya deja nieve, granizo y lluvias intensas Comienza a nevar en el Teide Rescatan a 270 personas, 22 menores, a bordo de un cayuco cerca de La Restinga El CL Tamanca de Las Manchas y el CL Bediesta de San Andrés y Sauces lucharán por el liderato Tim Abromaitis: “Será fundamental controlar el ritmo del partido”