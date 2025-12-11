La inestabilidad del fin de semana será especialmente notable en las islas occidentales y en aquellas con mayor relieve, donde la intensidad de las precipitaciones podría ser mayor

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este jueves será sólo un día de transición antes de la llegada de un cambio drástico en el tiempo. Tras una jornada relativamente tranquila, el archipiélago se prepara para un fin de semana que invita a quedarse en casa, evitar el mar y extremar las precauciones.

A partir del viernes, una borrasca que se formará en torno al Golfo de Cádiz evolucionará hacia una borrasca fría que afectará de lleno a todas las islas, dejando un temporal “en todos los sentidos”: lluvias intensas, mar complicado, fuertes rachas de viento e incluso nieve en las cumbres por encima de los 2.000 metros.

Punta del Hidalgo, costa de La Laguna, Tenerife. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Lluvias y tormentas, especialmente en las islas de mayor relieve

El primer frente asociado llegará el viernes, generando precipitaciones en varias islas. Sin embargo, será la actividad tormentosa de la borrasca procedente de las islas orientales la que dejará los acumulados más importantes.

Los modelos meteorológicos indican que las zonas más afectadas serán el norte de La Palma, el norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, con acumulados que podrían rondar los 126 litros por metro cuadrado entre hoy y el domingo.

La inestabilidad será especialmente notable en las islas occidentales y en aquellas con mayor relieve, donde la intensidad de las precipitaciones podría ser mayor.

Viento en aumento: rachas que podrían superar los 100 km/h

A medida que avance el viernes, la intensidad del viento irá ganando fuerza. Se esperan rachas de entre 80 y 90 km/h, aunque en las islas occidentales y en el entorno del Parque Nacional del Teide podrían superar con facilidad los 100 km/h, según algunos modelos.

Nieve por encima de los 2.000 metros

La presencia de aire frío en altura, característica de esta borrasca, podría bajar las temperaturas por debajo de cero en zonas altas. Esto hará posible la aparición de nevadas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, siempre por encima de los 2.000 metros.

Oleaje muy fuerte: olas de hasta 9 metros

El estado del mar también empeorará notablemente. Se prevé un oleaje que superará los 6, 7 e incluso 8 metros de altura, sin descartarse olas puntuales que alcancen los 9 metros.

Las autoridades recomiendan alejarse de costas, acantilados y zonas expuestas, debido al alto riesgo que acompañará al temporal.

Un fin de semana complicado, con un episodio meteorológico más intenso que la inestabilidad registrada en días anteriores.

Algunos ayuntamientos ya están tomando medidas de prevención en las zonas de costa y baño, como en el caso del Ayuntamiento de La Laguna (Bajamar, Jóver, Punta del Hidalgo), o el Ayuntamiento de Garachico, en el norte de Tenerife.