El tiempo en Canarias | La borrasca se va desplazando y dejará chubascos residuales

La borrasca Emilia va abandonando el archipiélago dejando chubascos en el oeste de Gran Canaria, interior de Tenerife, La Gomera y norte de la isla de La Palma

Temporal de nieve, viento y lluvia en Canarias. Grafismo RTVC.

La borrasca Emilia se va alejando del archipiélago dejando chubascos dispersos. Las lluvias se van a mantener a primera hora de la mañana en el oeste de Gran Canaria, interior de Tenerife, La Gomera y norte de la isla de La Palma. Se van a producir sobre todo la madrugada del domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, durante la mañana se trasladará de forma menos intensa en el noreste de El Hierro y resto de islas occidentales. Quedará algún chubasco residual en Lanzarote, norte de Fuerteventura y Tenerife por la tarde.

Las temperaturas continuarán siendo frescas aunque suben ligeramente las máximas en todas las islas, siendo más notable en el interior de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Las mínimas subirán sobre todo en La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, norte de Gran Canaria y este de La Gomera.

La cota de nieve pasará de los 1700 a los 2300 metros.

El viento soplará de componente norte moderado disminuyendo y habrá rachas importantes en cumbres de Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria.

Y en el mar, la situación mejorará, y en costas abiertas al norte y canales entre islas habrá mar combinada del norte disminuyendo de 6-7 a 3-4 m. En costas resguardadas del sur predominará la marejada salvo en costas del este de Lanzarote y Fuerteventura donde habrá áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo isla por isla:

EL HIERRO: Cielos cubiertos con lluvias localmente fuertes durante la madrugada y por la tarde algunos chubascos dispersos. Viento moderado del N y temperaturas frescas.

LA PALMA: Jornada de precipitaciones que serán intensas durante la madrugada y algunos chubascos por la tarde. El viento moderado del N con rachas intensas en cumbres. Temperaturas en ligero ascenso.

LA GOMERA: Cielos con bastante nubosidad y lluvias en el interior. No se descarta chubascos en el N. El viento irá a menos y la temperatura en ligero ascenso.

TENERIFE: Precipitaciones intensas de madrugada con algunos chubascos dispersos en el interior y NE de la isla. Todavía hay probabilidad de que nieve en la cumbre. Viento flojo con rachas fuertes en la cumbre. Temperatura máxima de 21 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Cielos mayormente cubiertos con lluvias fuertes sobre todo en el N y W de la isla de madrugada. Por la noche posibilidad de chubascos. El viento soplará del N moderado y las temperaturas irán desde los 16 a los 20 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Jornada de intervalos de nubes y claros donde no se descarta que puedan dejar alguna gota. Temperatura máxima de 19 grados en la capital.

LANZAROTE: Cielos con nubosidad y posibles chubascos por la tarde. El viento será moderado a flojo y temperaturas que irán de los 14 y los 19 grados en la capital.

LA GRACIOSA: Predominará los cielos parcialmente nublado con probabilidad de que llueve por la tarde. Viento flojo y temperatura máxima de 20 grados en Caleta de Sebo.

