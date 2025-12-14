En Directo Última actualización el 14-12 08:45

Borrasca Emilia | El Gobierno de Canarias mantiene activa las alertas La AEMET ha rebajado los avisos a nivel amarillo por fenómenos costeros, lluvia y viento.

Borrasca Emilia | A partir de las 10:00 avance informativo en Televisión Canaria

Borrasca Emilia | Con nubes y claros amanece en muchos puntos de Canarias Cumbres nevadas desde Granadilla de Abona, Tenerife, este domingo Puerto del Rosario este domingo Puerto del Rosario este domingo

Borrasca Emilia | Este domingo la borrasca Emilia se aleja de Canarias RTVC comienza un día más un despliegue especial para informar sobre todos los efectos y consecuencias que la borrasca Emilia deja a su paso por Canarias. Las previsiones meteorológicas apuntan a que este domingo las lluvias y tormentas asociadas a la borrasca Emilia comienzan a disiparse. Con las primeras horas de la mañana, amanece y es momento de analizar las consecuencias de una noche en la que las lluvias han sido habituales. La playa de Mesa del Mar en Tacoronte (Tenerife) durante el paso de la borrasca Emilia este sábado 13 de diciembre / EFE

Borrasca Emilia | La nevada provoca un descenso considerable de las temperaturas La borrasca Emilia ha dejado las montañas cubiertas de nieve en las cumbres más altas del archipiélago. Estas nevadas han provocado un descenso de las temperaturas. La mínima más baja ha sido de -2,8 ºC. En el municipio de La Orotava han oscilado entre los 0 ºC y -1,2 ºC. En La Palma, en el Roque de los Muchachos han llegado a -0,9 ºC. En Gran Canaria, la temperatura más baja se ha registrado en la Vega de San Mateo, con 0,8 ºC. Informa: Esther Pulido.

Borrasca Emilia | El temporal remitirá en las próximas horas Las precipitaciones y tormentas irán remitiendo durante la noche y la madrugada del domingo. Según el Centro de Atención de Emergencias de Canarias, se va a mantener el oleaje, pero será menor que en la jornada del sábado, donde las olas superaron los 9 metros en el norte de Gran Canaria. Vicky Palma, Responsable Unidad Análisis de Riesgos y Planificación CECOES.

Borrasca Emilia | La tormenta eléctrica deja más de 1.200 rayos

La borrasca Emilia ha dejado lluvia, viento y más de 1.200 rayos que se han podido observar en diferentes puntos del archipiélago. Las precipitaciones han superado los 100 litros por metro cuadrado y temperaturas han descendido hasta los -2,8 ºC.

Borrasca Emilia | En Gran Canaria se han producido más de 700 incidencias El suministro eléctrico se ha visto afectado en el municipio de Mogán y el viento también está dejando importantes destrozos en Las Palmas de Gran Canaria donde han tenido que actuar los dispositivos de emergencias para retirar palmeras y objetos caídos a la calzada. Informa: Malole Aguilar.

Borrasca Emilia | Más de 300 incidentes se han producido en la isla de Tenerife

En Tenerife hubo 340 incidentes relacionados en su mayoría con las fuertes rachas de viento. Estas incidencias han estado relacionadas con la caída de ramas, árboles, palmeras, objetos a la vía, bidones, placas solares, adornos de navidad y farolas. El suministro eléctrico se ha visto afectado en diferentes municipios de Tenerife, llegando a dejar sin luz a 180 personas. Informa: Alba Grillo.

Borrasca Emilia|Las precipitaciones y tormentas remitirán durante la madrugada Las precipitaciones y tormentas que ha dejado en Canarias la borrasca Emilia, irán remitiendo durante la próxima madrugada, según ha informado la Centro de Atención de Emergencias de Canarias. El CECOES indica que esta tarde han continuado las intervenciones por el fuerte viento sobre todo en Gran Canaria y en menor medida en Tenerife con un total, en toda Canarias, de 1.500 incidentes que se han gestionado desde el centro de emergencias. Sobre las 18:00 horas, tal y como ha previsto la Agencia Estatal de Meteorología, se han reactivado los efectos de la borrasca, tanto por la lluvia y las tormentas y, según los datos de la AEMET, en total se han producido 1.237 rayos. Canarias ha registrado este sábado, durante el paso de la borrasca Emilia, rachas de casi 160 kilómetros/hora, precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado y temperaturas que han descendido hasta los -2,8 ºC.

Borrasca Emilia|15 litros por metro cuadrado en La Graciosa La borrasca Emilia ha dejado, en las últimas 24 horas, un acumulado de más de 15 litros por metro cuadrado en La Graciosa. Unas precipitaciones que han provocado escorrentías en la octava isla. Informa: Sara Duarte Francisco Aparacio, Consejero de Emergencias del Cabildo de Lanzarote.

Borrasca Emilia |Once cancelaciones en el Aeropuerto de La Palma Moverse este sábado entre islas ha sido complicado y los que más lo han sufrido han sido los pasajeros con destino o salida en La Gomera y Tenerife, pero sobre todo en La Palma. Allí, se han multiplicado las cancelaciones especialmente durante la mañana. Las navieras también han tenido problemas para mantener sus rutas. Ha habido cancelaciones de líneas como la que conecta Las Palmas de Gran Canaria con Morro Jable y Tenerife y se ha cancelado también el trayecto entre Fuerteventura y Lanzarote. Informa: May Navarro.

Borrasca Emilia| Previsión para las próximas horas Las precipitaciones y tormentas irán remitiendo durante esta madrugada y la situación metereológica mejorará a partir de este domingo. Informa: Edgar Cedrés.

Borrasca Emilia| Oleaje en El Hierro El paso de la borrasca por El Hierro ha provocado algunas incidencias menores, sin consecuencias graves, además un notable aumento del oleaje, especialmente en el litoral norte de la isla. Informa: María Fernández.

Borrasca Emilia | Incidencias leves en La Gomera En La Gomera, la borrasca Emilia ha dejado varias incidencias leves, fuertes rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora y un derrumbe en Valle Gran Rey. Informa: Mónica Darias.

Borrasca Emilia| Inundaciones en Fuerteventura En Fuerteventura, el paso de la borrasca ha dejado inundaciones en muchos bajos de los edificios en el norte y en el centro de la isla. Además se han registrado cortes intermitentes en el suministro eléctrico en Puerto del Rosario y Antigua Informa: Manu Cruz. Francisco Torres, Jefe de Emergencias del Cabildo de Fuerteventura.

Borrasca Emilia|Nieve en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria La cara más amable de la borrasca la presentan las cumbres de las islas más montañosas donde ha cuajado la nieve. En el Roque de los Muchachos y el Teide el termómetro se desplomaba bajo cero propiciado precipitaciones en forma de nieve. En Gran Canaria ha nevado más de lo esperado.

Borrasca Emilia|Alerta máxima por fenómenos costeros Canarias está en alerta máxima por fenómenos costeros y por eso se está extremando la vigilancia en municipios y localidades donde suele ser habitual sufrir el embate de las olas. Es el caso de Garachico, donde se mira al mar mientras se espera la próxima marea alta.

Borrasca Emilia| Tenerife ha registrado la racha de viento más intensa La estación meteorológica de Izaña (Tenerife), ha sido la que ha registrado la racha de viento más intensa del archipiélago y de país, con 159 km/h, así como la temperatura mínima más baja en las islas, de -2,8 ºC. En la zona alta de esta isla, en el Parque Nacional del Teide, donde se ha producido la mayor nevada, con medio metro de nieve

Borrasca Emilia|Gran Canaria ha registrado más de 700 incidencias En medianías de Gran Canaria se han recogido más de 130 litros por metro cuadrado en puntos como San Mateo. Los equipos de emergencia no han parado este sábado Se han registrado más de 700 incidencias, como caída de cascotes, árboles y cortes de carreteras. Raúl García, Consejero de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria.

Borrasca Emilia | Tormenta eléctrica en Gran Canaria La borrasca Emilia está dejando espectaculares imágenes de los relámpagos que se pueden observar mejor al caer la noche sobre las islas. Vídeo de Iván Ángel.

Borrasca Emilia | Las olas superan los 9 metros de altura en el norte de Gran Canaria La pleamar causa importantes destrozos en el norte de Gran Canaria. En zonas costeras como Caleta de Arriba y el Agujero, en el municipio grancanario de Gáldar, se han visto afectadas por el fuerte oleaje con olas que han llegado a superar los 9 metros

Borrasca Emilia | Retrasos y cancelaciones en el transporte marítimo y aéreo de las islas Las conexiones marítimas entre Las Palmas de Gran Canaria y Morro Jable se han cancelado, al igual que la que une la capital grancanaria con Tenerife. También se ha suspendido el trayecto que une Fuerteventura con Lanzarote. En otras islas como La Palma, el tráfico aéreo ha sido el más afectado y muchos pasajeros se han tenido que reubicar en las navieras.

Borrasca Emilia | Importantes nevadas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria La borrasca ha teñido de blanco las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Los accesos a las zonas de montaña de estas islas permanecen cerrados y los cabildos recuerdan a la población extremar las precauciones para evitar riesgos. Piden a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios.

Borrasca Emilia | Los barrancos en Lanzarote aumentan su caudal En Lanzarote, la borrasca ha hecho correr el agua en los barrancos y ha dejado calles anegadas. Ha caído agua con intensidad en todos los municipios y se ha acumulado hasta 54 litros por metro cuadrado en Tías. Kevin Cortés, Concejal de seguridad y emergencias de Arrecife.

Borrasca Emilia | Las carreteras permanecen cerradas en las cumbres de Tenerife, Gran Canaria y La Palma La nevada de la madrugada del sábado ha obligado a cerrar las carreteras de las cumbres en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. A lo largo de la tarde y noche del sábado se prevé que continúe nevando y se recomienda mucha precaución a los conductores

Borrasca Emilia|Inundaciones en viviendas La lluvia que ha caído ha provocado que varias viviendas se hayan inundado en Puerto del Rosario, en Fuerteventura; Ingenio y Gáldar, en Gran Canaria, y Arrecife y Tías, en Lanzarote, isla donde se han llevado a cabo unas 50 actuaciones, según el Consorcio de Emergencias insular. Según los últimos datos facilitados por el Cabildo de La Gomera, en esta isla se han producido una decena de incidencias durante las primeras horas de alerta, con acciones vinculadas con caída de piedras, ramas y cableado. Igualmente, según ha informado el 112, ha habido problemas puntuales en el suministro eléctrico en Valle Gran Rey (La Gomera) y en Agaete (Gran Canaria). GRAFCAN8099. ARRECIFE (LANZAROTE) (ESPAÑA), 13/12/2025.– El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decretado la alerta máxima por fenómenos costeros, y la alerta por lluvias, riesgo de inundaciones costeras y vientos en Canarias. En la imagen la feria de Navidad de Arrecife, capital de Lanzarote, inundada por la lluvia. EFE/Adriel Perdomo

Borrasa Emilia|257 actuaciones en Las Palmas de Gran Canaria En Gran Canaria, la mayoría de los incidentes se han producido en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento ha coordinado 257 actuaciones, todas ellas relacionadas con daños materiales; y otros se han reportado en el municipio de Telde.

Borrasca Emilia|Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los municipios más afectados La zona de la isla de Tenerife que más se ha visto afectada ha sido el área metropolitana (Santa cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna) y, de forma un poco más esporádica, municipios del norte, según han explicado a EFE fuentes del 112. Rosa Dávila, Presidenta del Cabildo de Tenerife.

Borrasca Emilia| Se esperan lluvias intensas y tormentas El 112 ha recordado en sus redes sociales que la previsión meteorológica apunta a lluvias intensas en todas las islas durante la tarde de este sábado, pero también a tormentas, por lo que ha recordado no refugiarse bajo los árboles, ya que la madera mojada es conductora de la electricidad. En cuanto al fuerte oleaje, los servicios de emergencia alertan de la subida durante la pleamar que se producirá de 20:40 a 21:20 horas. TACORONTE (TENERIFE) (ESPAÑA), 13/12/2025.- . La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido a este sábado el nivel naranja en toda Canarias por fuerte oleaje a consecuencia del paso de la borrasca Emilia por el archipiélago canario. En la imagen la playa de Mesa del Mar en el municipio tinerfeño de Tacoronte. EFE/Ramón de la Rocha Informa: RTVC.

Borrasca Emilia|Rachas de más de 146 K/h en Izaña y medio metro de nieve en el Teide La borrasca Emilia ha dejado rachas de viento de más de 146 klómetros/hora en Izaña, temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide con al menos medio metro de nieve y lluvias superiores a los 65 litros por metro cuadrado en municipios como Arico y El Rosario. Las bajas temperaturas están posibilitado que la nieve termine cuajando y se acumule en las zonas altas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Borrasca Emilia|Inestabilidad en las islas orientales La borrasca Emilia continúa azotando con nieve, viento, oleaje y lluvia a todas las islas. A esta hora un nuevo frente está generando mayor inestatibilidad en las islas orientales. En Tías, Lanzarote, se han acumulado 53 litros por metro cuadrado

Borrasca Emilia|Pendientes de la pleamar Canarias está en alerta máxima por fenómenos costeros y, por eso, se está extremando la vigilancia en municipios y localidades donde suele ser habitual sufrir el embate de las olas. Es el caso de Garachico, donde se mira al mar mientras se espera la próxima marea alta.

Borrasca Emilia|El Cabildo de Tenerife ha actuado en más de 200 incidencias El Cabildo de Tenerife informaba desde la sede del CECOPIN de las novedades de la borrasca Emilia en la isla. Ha actuado en más de 200 incidencias, aunque ninguna de extrema gravedad. La corporación ha hecho un llamamiento porque dice que lo peor todavía no ha pasado y se esperan precipitaciones muy abundantes el resto de la tarde.

Borrasca Emilia|La Laguna refuerza la vigilancia en las zonas del litoral La vigilancia policial en los enclaves de la costa del municipio de La Laguna se ha reforzado, ya que en las próximas horas se espera la pleamar. El fuerte oleaje ha causado daños en el Camino de San Juanito, en Punta del Hidalgo, que permanece cerrado desde el día de ayer. Pese a ello, la Policía Local ha tenido que advertir a varias personas que se habían adentrado en el sendero haciendo caso omiso a la señalización. Desde el área de Seguridad Ciudadana se insiste en la recomendación de mantenerse lejos de las zonas a las que pueda llegar el mar. El Centro de Coordinación de emergencias también ha recibido durante el día algunos avisos de aguas fecales, al haber saltado las alcantarillas, situación que fue atendida de inmediato por los servicios municipales y personal de la empresa mixta Teidagua. En la imagen, la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad del CECOPAL. Ayuntamiento de La Laguna

Borrasca Emilia | El archipiélago canario ya registra unos 1.130 incidentes Canarias ha registrado unos 1.130 incidentes, hasta las 16.30 horas de este sábado, con el paso de la borrasca ‘Emilia’ por el archipiélago. Un 66% de los mismos han sido localizadas en la provincia de Las Palmas y un 34%, en la de Santa Cruz de Tenerife. Todo ello, según la última actualización emitida desde el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112). Barranco de Los Molinos. Cedida. La mayoría de las incidencias se han registrado en las islas de Gran Canaria y Tenerife, estando vinculadas, en su mayoría, al viento, con caída de árboles, farolas y adornos navideños a la vía pública.

Borrasca Emilia | Bomberos de Fuerteventura rescatan a un padre y a su hijo al quedar atrapados en un coche Como así han informado a través de su cuenta de X, Bomberos de Fuerteventura han rescatado durante esta jornada a un padre y a su hijo, tras quedar el vehículo en el que circulaban atascado en el cauce de un barranco. Por ello, han pedido precaución en los cauces y barrancos. Así como evitar circular por estas zonas. Bomberos de Fuerteventura. Cedida.

Borrasca Emilia | Cancelaciones en el aeropuerto de La Palma En el aeropuerto de La Palma, se han producido ocho cancelaciones hasta este mediodía, mientras esta mañana se produjeron otras dos en el de La Gomera y una última en Tenerife Norte, todos ellos interinsulares. Imagen RTVC.

Borrasca Emilia | Fuertes rachas de viento en Las Palmas de Gran Canaria Las palmeras más altas de la zona del puerto, en Las Palmas de Gran Canaria, tampoco se resisten a la fuerza del viento y a las rachas que se han experimentado en la zona.

Borrasca Emilia | Más de 300 incidencias por la borrasca, especialmente en Tenerife y Gran Canaria El paso de la borrasca Emilia por Canarias ha provocado en las islas más de 300 incidencias, ninguna de ellas de gravedad, y las intervenciones se han centrado preferentemente en las islas de Tenerife y Gran Canaria. El servicio de urgencias 1-1-2 informa en sus redes sociales que a partir de las 18:00 horas se intensificarán las lluvias y tormentas en las zonas norte de Gran Canaria y Tenerife. Olaje en la Playa de Las Canteras. Imagen cedida. Las intervenciones en las dos capitales de provincia se han producido especialmente por la caída de árboles, farolas y adornos navideños. En cuanto al fuerte oleaje, los servicios de emergencia alertan de la subida durante la pleamar que se producirá de 20:40 a 21:20 horas.

Borrasca Emilia | Carreteras cortadas en las islas, hasta el momento Ya son varias las islas que cuentan con carreteras cortadas. Así está la situación: Gran Canaria: GC-210 (Artenara – Tejeda))

GC 605 Ayacata -Presa Las Niñas

GC-200 Tramo Faneque

GC-600 Pozo de Las Nieves

GC-15 (Las Lagunetas- Tejeda)

CG 150 Pinos de Gáldar Tenerife: TF-24 (La Esperanza), a la altura del kilómetro 24.

TF-21 (La Orotava), en el kilómetro 16, zona de La Caldera.

TF-21 por Arafo, en el kilómetro 54, en Boca Tauce.

TF-445, carretera de acceso a Teno, que permanecerá cerrada.

El Cabildo ha decretado la prohibición de acceso y circulación por todas las pistas, senderos, caminos y zonas de campo dentro de los Espacios Naturales Protegidos. La Palma:

LP4 de acceso al Roque de Los Muchachos, por la helada en la cumbre.

Acceso a las cumbres también cerrados. La Gomera:

CV-14 de forma preventiva, Carretera de El Rejo CV-14, que une la GM-1 con la GM-2, además de las instalaciones del Jardín Botánico en Vallehermoso

Borrasca Emilia | Canarias pide «prudencia» a la población para la tarde de este sábado Montse Román, jefa del servicio de Protección Civil en Canarias, ha advertido este sábado que las condiciones meteorológicas de la borrasca ‘Emilia’ en el archipiélago se verán intensificadas este sábado –después del ‘impasse’ de este mediodía– a partir de las 18.00 horas, tanto en actividad tormentosa como en precipitaciones. Pozo de las Nieves, Gran Canaria. Cedida. Así, en declaraciones ofrecidas a RTVC, y recogidas por Europa Press, Román ha precisado que la Agencia Estatal de Meteorología ha intensificado, en concreto, este aviso para zonas del norte de Gran Canaria y Tenerife, donde se prevén hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. De este modo, la jefa del servicio regional de Protección Civil ha pedido a la ciudadanía «prudencia» en su interacción con las zonas inundables y de riesgo, evitando desplazamientos innecesarios, para evitar cualquier tipo de incidencia vinculada con alguna crecida súbita del nivel del agua, sobre todo en cauces de barranco.

Borrasca Emilia | Fuerte oleaje en la localidad tinerfeña de Bajamar La borrasca Emilia ha complicado este sábado la meteorología en Canarias con fuerte viento, lluvia y fuerte oleaje. En la imagen el estado de la mar en la localidad tinerfeña de Bajamar, que ha cerrado sus piscinas naturales y sus accesos. Oleaje en Bajamar. Cedida. Imagen de Bajamar. Cedida.

Borrasca Emilia | Actuación de la Guardia Civil en el Parque Nacional de Teide Agentes de la Guardia Civil, en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, han actuado durante toda la mañana, en un dispositivo especial, con motivo de la borrasca Emilia que afecta, a estas horas al archipiélago. Han actuado en carretera, así como ayudando a quienes estaban en la zona de monte a lo largo de la mañana. Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Borrasca Emilia | El viento y la lluvia marcan la jornada En Izaña, en Tenerife, se han registrado las rachas más intensas, alcanzando los 159 kilómetros por hora. Precisamente este fuerte viento ha provocado algunas consecuencias como la caída de ramas y árboles. El viento y la lluvia han marcado la jornada, haciendo imprescindible el uso del paraguas y el abrigo ante el notable descenso de las temperaturas. Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Borrasca Emilia | Recomendaciones ante la alerta por fenómenos costeros Ante el episodio de fenómenos costeros que se vive en las islas, el Gobierno de Canarias ha pedido precaución y ha aportado diversas recomendaciones: Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC. Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar.

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Evite la pesca en zonas de riesgo.

No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente

Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado

Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro

Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten

Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar

Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2

Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12

Borrasca Emilia | Gran Canaria registra 104 incidencias En Gran Canaria se han registrado 104 incidencias, al paso de la borrasca. Todo ello, según datos del cabildo de la isla. Muchas de ellas, se han concentrado durante la pasada noche en las Las Palmas de Gran Canaria. Por ello, es que han sido numerosas las vías de diferentes municipios de mencionada isla, que se han visto invadidas bien por arbolado, o por piedras. También se ha producido la caída de palmeras sobre aceras y coches. Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Borrasca Emilia | Preocupa el estado de la mar, con olas que podrían superar los nueve metros La siguiente pleamar se espera a las 21.00 horas de la noche. La costa norte de Gran Canaria ha amanecido con inundaciones en primera línea. En Gáldar, muchas casas se encuentran anegadas y los vecinos han apurado toda la mañana para evitar que se repita la misma situación y que el oleaje llegue a sus casas. Cabe destacar que en torno a las 08.00 horas de la mañana, las olas, en plena pleamar, alcanzaron la primera línea de costa en El Agujero, en Gáldar. Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

Borrasca Emilia | La cumbre se tiñe de blanco La borrasca Emilia que azota el archipiélago ha dejado nieve y placas de hielo en cotas mas bajas de lo previsto. Ha nevado en las cumbres de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | Estas son las carreteras cerradas en estos momentos por la borrasca Ya son varias las islas que cuentan con carreteras cortadas. Gran Canaria GC-210 (Artenara-Tejeda)

GC-605 (Ayacata -Presa Las Niñas)

GC-200 (Tramo Faneque)

GC-600 (Pozo de Las Nieves)

GC-15 (Las Lagunetas – Tejeda)

CG-150 (Pinos de Gáldar) Carretera en la cumbre de Gran Canaria. Imagen cedida Tenerife TF-24 (La Esperanza), a la altura del kilómetro 24.

TF-21 (La Orotava), en el kilómetro 16, zona de La Caldera.

TF-21 (por Arafo, en el kilómetro 54, en Boca Tauce)

TF-445, (Acceso a Teno, que permanecerá cerrada) El Cabildo ha decretado la prohibición de acceso y circulación por todas las pistas, senderos, caminos y zonas de campo a través dentro de los Espacios Naturales Protegidos. La Palma LP-4 (Acceso al Roque de Los Muchachos por la helada en la cumbre)

Acceso a las cumbres también cerrados.

Borrasca Emilia | Más de 300 incidencias hasta las 12:00 horas de este sábado Canarias ha registrado hasta el mediodía de este sábado más de 300 incidencias por el paso de la borrasca Emilia en el archipiélago, en concreto, entre las 08.00 y las 12.00 horas de este sábado, sin registrar daños personales según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. La mayoría de las incidencias se han registrado en las islas de Gran Canaria y Tenerife, estando vinculadas en su mayoría con la caída de árboles, farolas y adornos navideños a la vía pública. A primera hora de este sábado, el departamento regional ya había registrado más de 200 incidencias por el paso de la borrasca ‘Emilia’ en el archipiélago, en concreto, entre las 00.00 y las 08.00 horas. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria coordina 257 actuaciones por la borrasca El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene activada la situación de emergencia en la ciudad con motivo del paso de la borrasca Emilia, tras una intensa actividad de los servicios municipales que se ha saldado con 257 actuaciones, todas ellas relacionadas con daños materiales y sin que se hayan registrado daños personales. El Gobierno municipal pide a la ciudadanía que extreme las precauciones y evite desplazamientos. El Ayuntamiento mantiene operativo el recurso habilitado en el Pabellón Juan Beltrán Sierra, donde actualmente se encuentran alojadas 30 personas, dentro del dispositivo especial de atención a personas sin hogar activado con motivo de la borrasca. Este recurso se suma a los servicios habituales y tiene como objetivo garantizar una atención segura durante el episodio meteorológico. Reunión de coordinación de la respuesta a la emergencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen cedida

Borrasca Emilia | Los aeropuertos de Tenerife y La Gomera vuelven a operar con normalidad y La Palma eleva a ocho sus cancelaciones Las condiciones meteorológicas que afectan a Canarias a causa de la borrasca Emilia han ocasionado la cancelación de once vuelos interinsulares, así como el desvío de un vuelo hacia Tenerife Norte y procedente de Madrid, según ha informado Aena. En concreto, se han producido ocho cancelaciones en el Aeropuerto de La Palma hasta este mediodía, mientras esta mañana se produjeron otras dos en el de La Gomera y una última en Tenerife Norte, todos ellos interinsulares. A estas cancelaciones se sumó el desvío de un vuelo con destino a Tenerife Norte y procedente de Madrid. Pese a las incidencias registradas a primera hora de la mañana, los aeropuertos canarios afectados han vuelto a operar este mediodía con normalidad, salvo La Palma, que ha elevado sus cancelaciones durante la mañana.

Borrasca Emilia | Los ciudadanos, testigos de primera mano de los efectos de la borrasca Los ciudadanos son testigos de primera mano de las incidencias que está dejando la borrasca Emilia en las islas y a través de los vídeos que publican en las redes sociales así lo transmiten. Eso sí, recordar no ponerse en ningún momento en riesgo para grabar imágenes como las siguientes. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | Precaución extrema en Garachico Precaución extrema en Garachico, un punto en el que son habituales las crecidas. A primera hora con la pleamar, el enclave se ha salvado de inundaciones. A esta hora hay marea baja y toca prepararse para la próxima pleamar. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | La borrasca deja frío, fuerte viento y mala mar en La Palma, pero menos lluvias de lo esperado La borrasca que ha afectado en las últimas horas a la isla de La Palma ha traído consigo un notable descenso de las temperaturas, fuerte viento y un importante empeoramiento del estado de la mar, aunque las precipitaciones han sido menores de lo previsto inicialmente. A pesar de que ha llovido en toda la isla, solo se han registrado acumulados superiores a los 40 litros por metro cuadrado en el entorno del municipio de Garafía, siendo esta la zona más afectada por las precipitaciones. El mal estado de la mar ha mostrado su cara más adversa en los municipios del norte, especialmente en Barlovento, San Andrés y Sauces. Las piscinas naturales de estas localidades se han visto afectadas por el fuerte oleaje, si bien no se han producido desperfectos materiales. El viento ha sido uno de los fenómenos más destacados del episodio. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | Cierre de instalaciones en Fuerteventura y suspensión de dos líneas de guagua El Cabildo de Fuerteventura ha informado este sábado del cierre temporal del Complejo Ambiental de Zurita y de los puntos limpios, así como de la suspensión de las líneas 111 y 3 de guagua como consecuencia de la borrasca Emilia. Las instalaciones del Complejo Ambiental de Zurita permanecerán cerradas temporalmente desde este sábado debido a que los efectos de la borrasca Emilia imposibilitan el acceso de los camiones a las celdas del complejo, ha indicado en un comunicado.

Borrasca Emilia | Sin incidentes relevantes en El Hierro De momento la borrasca Emilia en la isla del Hierro no ha dejado ningún incidente de relevancia, casi nada de lluvia, eso sí, fuerte viento. Anoche algunas rachas llegaron a alcanzar los 107 kilómetros por hora en zonas como en el Pico de Malpaso. También fuerte oleaje, sobre todo en la costa de Valverde, en zonas como el Charco Manso o el Pozo de las Calcosas. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | El Cabildo de Gran Canaria pide limitar los desplazamientos El Cabildo de Gran Canaria solicita a la población que limite al máximo los desplazamientos y sobre todo que no suban a la cumbre ni se pongan en riesgo en la costa en un contexto en el que está activado el Plan Insular de Emergencias (PEIN) por nevadas, vientos, lluvias y fenómenos costeros adversos a causa de la borrasca ‘Emilia’, según han recalcado esta mañana tanto el presidente insular, Antonio Morales, como el jefe de Emergencias, Federico Grillo. El Cabildo recalca que la recomendación de no subir a la cumbre guarda relación sobre todo con la preservación de la seguridad personas, pero también para evitar problemas de movilidad a los servicios esenciales. Carretera cortada hacia la cumbre de Gran Canaria. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Borrasca Emilia | Cortes de luz e inundaciones en bajos en Fuerteventura El paso de la borrasca Emilia no ha dejado hasta ahora incidencias graves en Fuerteventura pero sí diversas asistencias, sobre todo en el centro-norte de la isla, por inundaciones de bajos, caídas de objetos a la vía, ramas, señales de tráfico, así como cortes intermitentes del suministro eléctrico en zonas de Puerto del Rosario y Antigua por caída de rayos y accidentes de tráfico por calzada mojada sin que se hayan registrado heridos graves. Así lo ha comunicado el Cabildo de Fuerteventura este sábado al indicar que su servicio de Seguridad y Emergencias, en estrecha coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) y el resto de administraciones, mantiene una vigilancia continua ante la situación meteorológica generada por la borrasca Emilia. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | La borrasca deja once incidencias en La Gomera El Cabildo de La Gomera, a través del CECOPIN, ha coordinado once incidencias debido al paso de la borrasca Emilia, referidas a la retirada de piedras y ramas en diferentes puntos de la red viaria insular, además de cableado telefónico, sin mayores incidencias. El consejero de Emergencias, Héctor Cabrera, recuerda en un comunicado que se mantienen las restricciones previstas de cierre de la red de senderos, pistas forestales y zonas recreativas además de la prohibición de circular por la carretera de El Rejo y el cierre preventivo del Jardín Botánico de Vallehermoso. El Cabildo recuerda la importancia de mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de la Corporación y del 112 Canarias. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | Gáldar habilita una residencia para los desalojados que lo necesiten Los servicios de emergencias municipales de Gáldar, en Gran Canaria, están trabajando en estos momentos en el desalojo, con todas las medidas de seguridad, de vecinos residentes en El Agujero, Dos Roques y Caleta Arriba y se está valorando la situación en el resto de barrios costeros. El Ayuntamiento ha informado que se habilitará la residencia escolar para acoger a las personas que tienen su primera residencia en estas zonas y no tienen alternativas de alojamiento. Asimismo, si alguna persona necesita esta alternativa puede llamar al: 828 150 000. Imágenes: Ayuntamiento de Gáldar

Borrasca Emilia | Vicky Palma nos adelanta lo que aún queda por venir de la borrasca La responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación Operativa del Gobierno de Canarias, Vicky Palma, advierte que la borrasca Emilia dará un pequeño respiro durante un periodo de tiempo, en torno al mediodía, pero que la tarde y la noche se espera una mayor intensidad especialmente en las precipitaciones en Tenerife y Gran Canaria. El viento continuará con fuerza, con mayor intensidad a lo largo de la tarde. La madrugada del domingo, el temporal comenzará a remitir. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | El Ayuntamiento de Gáldar recomienda el desalojo de viviendas en la franja litoral de El Agujero La borrasca Emilia está dejando una situación complicada en el mar por el fuerte oleaje, como en la zona norte de Gran Canaria, en la costa de Gáldar, en núcleos como El Agujero, Dos Roques o Caleta Arriba. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha recomendado, en declaraciones para los servicios informativos de Televisión Canaria, el desalojo de esas viviendas, en previsión de la próxima pleamar ya que a lo largo de la noche y la madrugada se produjo daños materiales por la subida de la marea en algunas viviendas y en infraestructura pública. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | Las autoridades piden no subir a la cumbre de Gran Canaria Una ligera nieve, el granizo y el hielo ha obligado a cerrar accesos a la cumbre de Gran Canaria. Las autoridades de la isla piden a los ciudadanos no subir para no colapsar la vía y que los servicios de carreteras puedan trabajar. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | La Laguna registra más de una docena de intervenciones a causa de los efectos de la borrasca Emilia El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Seguridad Ciudadana, Obras e Infraestructuras y Servicios Municipales, ha realizado numerosas intervenciones durante la pasada madrugada relacionadas con los efectos de la borrasca Emilia, especialmente por los fuertes vientos que han afectado a distintas zonas del municipio. El operativo desplegado, bajo el seguimiento del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL), ha centrado sus intervenciones en la retirada de árboles caídos, ramas y restos vegetales sobre calzadas y espacios públicos, problemas en trenzados eléctricos y la reposición o retirada de determinados adornos y elementos decorativos de iluminación navideña en los seis distritos. Incidencias en La Laguna por el temporal. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Borrasca Emilia | El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pide extremar las precauciones El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace un llamamiento a la ciudadanía para que permanezca en sus domicilios y evite desplazamientos innecesarios, ante las incidencias que se están produciendo en distintos puntos del municipio como consecuencia de la situación meteorológica adversa. Durante las últimas horas, los servicios municipales han venido atendiendo diversas actuaciones relacionadas con desprendimientos, caída de ramas y árboles, afecciones en el alumbrado público y otras incidencias en la vía pública, todas ellas gestionadas de manera coordinada por los distintos servicios de emergencia y operativos municipales. Desde el Consistorio se insiste en la importancia de extremar las precauciones, especialmente en zonas arboladas, fachadas y espacios abiertos, así como en evitar el uso del vehículo privado salvo que sea estrictamente necesario.

Borrasca Emilia | El Cabildo de Lanzarote cierra los puntos limpios de la isla este sábado a partir de las 14:00 horas El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Residuos, informa del cierre de todos los puntos limpios de la isla este sábado, 13 de diciembre, a partir de las 14:00 horas, como medida preventiva ante la alerta meteorológica decretada. De este modo, la Red Insular de Puntos Limpios está compuesta por cinco centros de recogida selectiva situados en Arrecife, Costa Teguise (Teguise), Playa Blanca (Yaiza), Playa Honda (San Bartolomé) y Puerto del Carmen (Tías) permanecerán cerrados hasta que las condiciones meteorológicas mejoren. Punto limpio de Arrecife. Imagen cedida por el Cabildo de Lanzarote

Borrasca Emilia | Las navieras suspenden algunas conexiones por el temporal La situación en el mar se presenta especialmente complicada en las últimas horas debido al fuerte temporal que afecta al archipiélago. Según las previsiones, se esperan olas que podrían alcanzar hasta los 9 metros de altura, lo que ha obligado a las navieras a adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones. Como consecuencia de este empeoramiento de las condiciones marítimas, Naviera Armas ha suspendido la ruta entre Las Palmas de Gran Canaria y Morrojable. Por su parte, Fred Olsen ha cancelado la conexión entre Corralejo y Playa Blanca, mientras que Líneas Romero ha hecho lo propio con su servicio marítimo con La Graciosa. Imágenes: Emergencias Fuerteventura

Borrasca Emilia | La borrasca afecta también al transporte aéreo La borrasca Emilia está dejando importantes consecuencias en el archipiélago canario y ha ocasionado la cancelación de siete vuelos interinsulares, así como el desvío de un vuelo hacia Tenerife Norte y procedente de Madrid. En concreto, se han producido cuatro cancelaciones en el Aeropuerto de La Palma, dos en el de La Gomera y una última en el Aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, todos ellos interinsulares. A estas cancelaciones se suma el desvío de un vuelo con destino a Tenerife Norte y procedente de Madrid. Las lluvias han sido especialmente intensas en Fuerteventura, donde se han registrado 117 litros por metro cuadrado desde las 12 de la noche, convirtiéndose en uno de los puntos más afectados por el paso de la borrasca. En Gran Canaria, las precipitaciones también han sido significativas, con 62 litros por metro cuadrado en la Vega de San Mateo. En Arico, Tenerife, los pluviómetros han acumulado 55 litros por metro cuadrado. Palmera caída en Teseguite, en el municipio de Teguise, Lanzarote. Imagen cedida

Borrasca Emilia | Gran Canaria registra hasta las 09:00 de la mañana, 104 incidencias Gran Canaria ha reportado hasta las nueve de la mañana de este sábado 104 incidencias, «ninguna de extrema gravedad», como consecuencia del paso de la borrasca Emilia, según ha informado el director técnico del Plan Insular de Protección Civil (PEIN) de la isla, Carlos Velázquez. Velázquez ha indicado que de momento la situación es de «relativa tranquilidad», pero que ha llovido bastante durante la noche, sobre todo en cumbres, lo que se suma a las precipitaciones del viernes en medianías. Ha explicado también que se están produciendo cierres de carreteras y en algunos casos ha habido caída de árboles y palmeras.

Borrasca Emilia | Teatro Pérez Galdós y Auditorio suspenden su actividad del sábado El Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós han anunciado la cancelación de toda su actividad prevista para este sábado 13 de diciembre como consecuencia del paso de la borrasca Emilia por el archipiélago. Así lo comunicaron a última hora de este viernes al indicar que han adoptado esta medida en cumplimiento del Plan de Emergencia Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, activado tras la declaración de prealerta y alerta máxima por fenómenos meteorológicos adversos Granizo en la cumbre de Gran Canaria. Imagen RTVC

Borrasca Emilia | La ULPGC suspende las actividades previstas para este sábado La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) informa de que debido a la borrasca que está afectando a Gran Canaria, quedan suspendidas todas las actividades académicas, incluidos los exámenes de teleformación en Canarias, así como los eventos deportivos y culturales previstos para este sábado. La ULPGC recomienda a la comunidad universitaria atender las indicaciones y recomendaciones de los servicios de emergencias.

Borrasca Emilia | Granizada en las cumbres y medianías de Gran Canaria Una gran granizada ha cubierto la cumbre y medianías de Gran Canaria. Un equipo de Televisión Canaria desplazado a San Mateo nos ha mostrado los efectos de la borrasca Emilia en la cumbre grancanaria y una calzada blanca por el granizo. Informa: Redacción Informativos RTVC

Borrasca Emilia | Viento, oleaje y lluvia en Lanzarote El municipio de Tinajo ha registrado rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora, en el marco de un episodio de inestabilidad meteorológica que ha afectado a la isla. En cuanto al estado de la mar, se han observado olas de hasta nueve metros de altura en el oeste de la isla, especialmente en zonas como La Santa, El Golfo y todo ese litoral, donde el fuerte oleaje ha sido más significativo. Las temperaturas también han descendido, alcanzándose la mínima más baja en Teguise, donde los termómetros marcaron 11 grados. Respecto a las precipitaciones, las lluvias se concentraron principalmente en el norte de la isla. En Los Valles se registraron 28 milímetros por metro cuadrado, mientras que en Haría se contabilizaron 20 milímetros.

Borrasca Emilia | Máxima precaución para los ciudadanos La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha recordado a la población la necesidad de que siga las indicaciones de los cabildos insulares y ayuntamientos, así como a que ponga en práctica recomendaciones de autoprotección para prevenir y evitar situaciones de riesgo con el viento y el mal estado del mar. Se recuerda que, con el objetivo de no sufrir accidentes, es importante evitar los paseos por las zonas de costa y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, así como abstenerse de tomarse fotos o grabar vídeos en áreas próximas al litoral. Granizo en Gáldar, en el norte de Gran Canaria. Imagen cedida

Borrasca Emilia | El paso de Emilia deja durante la noche más de 85 incidencias en Tenerife El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado durante la noche un total de 85 incidencias, principalmente relacionadas con los fuertes vientos, según el balance realizado por el Cabildo de Tenerife en el marco de la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN), que permanece activo en situación de Alerta Máxima desde las 15:00 horas del viernes. Durante toda la noche, el CECOPIN ha mantenido una coordinación permanente con los municipios, con 19 ayuntamientos que activaron sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y permanecieron conectados de forma continua para el seguimiento de la situación.

Borrasca Emilia | Esta es la previsión del tiempo para las islas de este sábado Se espera que las precipitaciones alcancen entre 80 y 100 L/m² en las vertientes norte de Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. No se descartan tormentas en las islas más orientales, así como nevadas en las cumbres de La Palma y Tenerife, y con menor probabilidad en Gran Canaria, donde la cota de nieve se situará entre los 1.700 y los 2.000 metros. Lluvia acumulada desde este viernes en las islas. METEORED El viento soplará con fuerza del norte, con rachas que podrán superar los 100 km/h, sobre todo en las zonas de cumbre. En el mar se prevé mar combinada, con olas que podrán superar los 7 metros en las costas abiertas al norte

Borrasca Emilia | Lluvias intensas desde medianoche La borrasca Emilia ha dejado lluvias intensas en el Archipiélago desde la medianoche. El mayor registro se ha producido en Tetir (Fuerteventura), con 117 litros por metro cuadrado, siendo la zona donde más ha llovido hasta el momento. En Tenerife, el municipio de Arico ha acumulado 55 litros, mientras que en Gran Canaria, Vega de San Mateo ha registrado 62,6 litros. Monte Lentiscal, Santa Brígida, Gran Canaria. Imagen cedida

Borrasca Emilia | Así amanece las Cañadas del Teide este sábado Un manto blanco cubre las Cañadas del Teide, en Tenerife, consecuencia de la borrasca Emilia que afecta en estos momentos las islas. Imágenes captadas por trabajadores del Observatorio

Borrasca Emilia | Oleaje en la costa de Garachico, sin consecuencias por el momento Zona del Castillo de San Miguel, en Garachico, en el norte de Tenerife. Por el momento solo ha subido alguna ola superficial a las 2 de la mañana, pero sin consecuencias, según informan las autoridades del municipio. Entre las 8:00 y 9:00 de la mañana será la pleamar. Oleaje en Garachico

Borrasca Emilia|Las lluvias pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado Según la Aemet, las lluvias pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en muchos lugares de las islas. Los vientos rachas de hasta 90 kilómetros por hora, olas de 5 y 6 metros en la costa, y precipitaciones de nieve en el norte de Tenerife. El aviso de nivel ‘naranja’ se ha activado en las siete islas de Canarias, la más afectada hoy por el paso de la borrasca Emilia. La inestabilidad va a dejar rachas muy fuertes de viento de componente norte con chubascos y tormentas que se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres. HARÍA (LANZAROTE), 12/12/2025.- Lluvia en el pueblo de Arrieta, al norte de Lanzarote, este viernes.. EFE/Adriel Perdomo

Borrasca Emilia|Cerradas las carreteras de acceso al Teide El Cabildo de Tenerife mantiene cerradas las carreteras de acceso al Teide: la TF-24 (p.k 24), la TF-21, por La Orotava (p.k 16), y la subida a través de Arafo, a partir del p.k 54 (Boca de Tauce). También se cierra la vía de acceso a Teno, la TF- 445. Según ha asegurado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, «la borrasca Emilia presenta características de alto impacto y actuamos con antelación para minimizar riesgos. Pedimos a la ciudadanía responsabilidad, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales».

Borrasca Emilia|Cae una palmera sobre un vehículo en Telde Según ha informado el Ayuntamiento de Telde ha caído una palmera de grandes dimensiones sobre un vehículo en el barrio de El Caracol. Los daños son materiales y sin daños personales, según asegura en su cuena de X. Imagen compartida por el Ayuntamiento de Telde vía X

Borrasca Emilia|Rachas de viento de hasta 118 km/h en Izaña La estación meteorológica instalada en Izaña (Tenerife) ha registrado este viernes una racha de 118 kilómetros/hora, la más alta de toda España, con datos actualizados hasta las 17.10 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La llegada de la borrasca Emilia se está dejando notar con fuertes rachas de viento, que en el caso del aeropuerto de La Palma ha llegado a los 102 kilómetros/hora, en El Pinar-La Dehesa con 90 km/h, en La Dama-Vallehermoso con 85 km/h y en San Sebastián de La Gomera, Arure y Pájara con 82 km/h.

Borrasca Emilia|Carreteras cerradas en Gran Canaria El servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha cerrado al tráfico la GC-210 KM 0 y KM5, Artenara-Tejeda de forma preventiva. Tampoco se podrá circular por GC-200, en el tramo de Faneque.

Borrasca Emilia|Precaución a la entrada de Salinetas El Ayuntamiento de Telde a través de sus redes sociales pide precaución la entrada a Salinetas. La lluvia ha inundado ambos carriles. Inundación en Salinetas, en Telde. Ayuntamiento de Telde vía X

Borrasca Emilia | Mapa de lluvia acumulada en Canarias Hasta las 20:00 horas del viernes 12, la precipitación acumulada fue la siguiente: en El Hierro, San Andrés registró 12,6 mm; en La Palma, Garafía acumuló 46,0 mm; en La Gomera, El Cedro alcanzó 44,2 mm; en Tenerife, El Rosario sumó 38,1 mm; en Gran Canaria, Moya también registró 38,1 mm; en Fuerteventura, Betancuria llegó a 17,3 mm; y en Lanzarote, Teguise acumuló 14,1 mm. Imagen de RTVC.

Borrasca Emilia | Mapa de rachas máximas de viento en Canarias En El Hierro, se registraron rachas de viento de hasta 90 km/h en La Dehesa. En La Palma, Santa Cruz de La Palma alcanzó los 109 km/h, mientras que en La Gomera, Alajeró registró 100 km/h. Tenerife sufrió las rachas más intensas, con 132 km/h en Izaña. En Gran Canaria, Artenara registró 81 km/h; en Fuerteventura, Morro Jable alcanzó 82 km/h; y en Lanzarote, Tinajo llegó a 85 km/h. Por su parte, en La Graciosa, Caleta de Sebo registró rachas de 65 km/h. Imagen de RTVC.

Borrasca Emilia | Previsión del tiempo para mañana RTVC.

Borrasca Emilia | El temporal no causa, por ahora, incidencias en Fuerteventura RTVC.

Borrasca Emilia | Vicky Palma analiza la situación de Canarias ante la borrasca RTVC.

Borrasca Emilia | En Lanzarote piden cuidado en los desplazamientos RTVC.

Borrasca Emilia | El Hierro pide precaución en el mar RTVC.

Borrasca Emilia | La Palma cierra varias carreteras RTVC.

Borrasca Emilia | Prevención en La Gomera ante la situación La Gomera se prepara para la llegada de la borrasca Emilia y refuerza su seguridad. RTVC.

Borrasca Emilia | Abiertos canales para los barrancos en Salinetas y Melenara Telde comienza a preparar sus barrancos y espacios públicos ante la llegada de la borrasca Emilia. RTVC.

Borrasca Emilia | Tenerife comienza a notar el temporal RTVC.

Borrasca Emilia | Nuevas camas para gente sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria amplía sus recursos para proteger a la población frente a la borrasca Emilia. Se habilitan 200 nuevas plazas en el Pabellón Juan Beltrán Sierra para atender a personas sin hogar. Imagen del Pabellón Juan Beltrán Sierra.

Borrasca Emilia | ❄️ Comienza a nevar en el Teide En el Teide, ya está nevando a partir de los 2.000 metros, y se espera que la cota de nieve descienda hasta los 1.700 metros a lo largo de la madrugada.

Borrasca Emilia | Avisos naranjas para este sábado La AEMET mantiene activados avisos naranjas en varias zonas debido a la llegada de la borrasca Emilia. Imagen de la AEMET.

Borrasca Emilia | Aplazado el encuentro entre el Magec Tías Lanzarote y el GEIEG Pracisa El Magec Tías Lanzarote Contra la Violencia de Género es uno de los equipos afectados por la borrasca Emilia, y en la tarde de este viernes ha quedado aplazado el encuentro a disputar ante el GEIEG Pracisa, correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina 2, previsto para el sábado a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Tías. Cartel del partido.

Borrasca Emilia | La Escudería Gomera Racing aplaza la celebración de su aniversario La Escudería Gomera Racing ha aplazado los actos que entre hoy viernes y mañana sábado iban a servir para conmemorar los 30 años de la creación del club con base en la isla colombina. La entidad ya trabaja para encontrar una fecha, presumiblemente para el próximo mes de enero, que sirva como guinda a las tres décadas de historia de la Escudería Gomera Racing. Escudería Gomera Racing

Borrasca Emilia | El Rallye Isla de Gran Canaria queda cancelado El Rallye Isla de Gran Canaria queda cancelado queda cancelado por segunda vez este año debido a las circunstancias derivadas de la borrasca Emilia que afectará a las islas este fin de semana, con mucha lluvia, viento, frío y sobre todo sus consecuencias en las carreteras grancanarias.

Borrasca Emilia | 🔴 Última hora: Rescatado el hombre que fue arrastrado por el mar en Arona El hombre ha sido rescatado por los efectivos de Salvamento Marítimo y de los bomberos tras haber sido arrastrado por el mar en la playa de La Arenita, en El Palmar, en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112). En la emergencia intervino una salvamar de Salvamento Marítimo, un grupo de bomberos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado el Cecoes 112 a Europa Press. Finalmente, el afectado, que presentó lesiones de carácter leve, arribó en la Salvamar al muelle de Los Cristianos, en el sur de la isla, tras ser inicialmente auxiliado por efectivos de los Bomberos. Una vez en tierra, fue asistido por un equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Borrasca Emilia | Canceladas las actividades de la cantera de la UDLP Debido a la climatología adversa se cancelan (ambos días) todas las actividades de la Cantera de la UD Las Palmas. Los partidos de Las Palmas C, Juvenil A y Cadete Fundación quedan pendientes de confirmación por parte de la RFEF y FCF. Imagen UDLP.

Borrasca Emilia | 🔴 Urgente: Buscan a una persona arrastrada por el mar en Arona Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias busca a una persona que podría haber sido arrastrada por el mar en la playa de La Arenita, en la localidad de El Palmar, en Arona (Tenerife). Según ha informado a EFE el 112 Canarias, durante la tarde de este viernes recibieron varios avisos alertando de que una persona se habría precipitado al mar. También participan en las labores de búsqueda Salvamento Marítimo, un grupo de bomberos y más miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Borrasca Emilia | Gran Canaria cierra varias vías Imagen del Cabildo de Gran Canaria

Borrasca Emilia | En Fuerteventura ha llovido con distinta intensidad durante la mañana En Fuerteventura miran al cielo porque durante la mañana ha llovido con diversa intensidad en muchos puntos de la isla. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Telde activa el Plan de Emergencias Municipal Como consecuencia de la activación del PEMU, el Ayuntamiento ha decretado el cierre inmediato de todos los parques urbanos e infantiles del municipio, así como la suspensión de actividades festivas, culturales y recreativas, incluidas aquellas que se desarrollan en locales sociales de titularidad municipal. También se procede al cierre de las instalaciones deportivas al aire libre y cerradas, incluyendo pabellones. No está permitida la actividad deportiva en estos lugares ni ninguna otra en estos espacios. Asimismo, se establece que todas las terrazas de restauración instaladas en espacios públicos deberán retirarse y almacenarse correctamente antes de las 22.00 horas de este viernes, con el fin de evitar daños materiales o riesgos para la ciudadanía ante el episodio meteorológico adverso.

Borrasca Emilia | La 5ª Clásica Santiago del Teide se aplaza por la alerta meteorológica La organización confirma que la prueba no podrá disputarse debido a las condiciones adversas previstas por la borrasca Emilia. Todas las inscripciones quedan automáticamente reservadas para la nueva fecha, que se anunciará próximamente. Quienes no puedan participar en el aplazamiento tendrán la opción de cancelar su inscripción y recibir el reembolso correspondiente. Imagen de la organización.

Borrasca Emilia | Buenavista del Norte activa su PEMU El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha firmado la activación de su Plan Municipal de Emergencias (PEMU) ante la declaración de alerta por lluvia, viento y nevadas, así como la alerta máxima por fenómenos costeros, emitida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y la puesta en marcha del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN). En este sentido, se activa el Cuerpo de la Policía Local y todos los efectivos del personal municipal por si fuera necesaria su intervención. Además, el Ayuntamiento ha cerrado los accesos a la costa, ante la previsión de olas de hasta seis metros de altura. Asimismo, se suspende el transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno y la entrada a los senderos del Parque Rural de Teno y Punta de Teno permanecerán prohibidas.

Borrasca Emilia | Fred Olsen cancela una de sus rutas Fred. Olsen Express mantiene todas sus rutas con normalidad salvo la conexión Playa Blanca–Corralejo. La naviera cancela la salida de las 19:30 h operada por el Buganvilla Express y el barco permanecerá atracado el sábado por el empeoramiento del tiempo. La compañía prevé reanudar el servicio el domingo por la mañana, si las condiciones lo permiten, y seguirá actualizando la información.

Borrasca Emilia | Valsequillo suspende todos los actos públicos del fin de semana Como medida preventiva prioritaria, el Ayuntamiento de Valsequillo anuncia la suspensión de todos los actos públicos previstos desde hoy viernes 12 de diciembre y hasta el domingo 14 a las 23:59 horas. El municipio opta por extremar precauciones ante el riesgo previsto de viento y lluvia asociados a la borrasca Emilia. Imagen del Ayuntamiento de Valsequillo.

Borrasca Emilia | La FIFLP suspende la actividad federativa en Gran Canaria La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas activa el Protocolo por Fenómenos Meteorológicos Adversos tras la alerta oficial por vientos emitida por el Gobierno de Canarias. La medida entra en vigor desde las 16:00 horas de hoy viernes y se mantendrá hasta las 23:59 h del sábado. Quedan suspendidos todos los encuentros programados en Gran Canaria, así como los previstos en Lanzarote y Fuerteventura en los que participen equipos grancanarios. La Federación busca así evitar desplazamientos desde la isla afectada por la borrasca Emilia. Imagen de la FIFLP.

Borrasca Emilia | Los efectos de la borrasca se notarán desde esta tarde Los efectos de la borrasca Emilia se prevé que se empiecen a notar desde esta tarde de viernes. Nuestra compañera Emilia González, nos ha contado la previsión para las próximas horas. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | El Hierro prohíbe el acceso a varias zonas de baño El Cabildo de El Hierro tiene activado el plan insular de emergencias y se prohíbe el acceso a zonas de baño en varios puntos de isla como Tacorón, el Charco Manso o la costa de La Frontera. También se han cerrado zonas recreativas de la Hoya del Morcillo y la Hoya del Pino en la cumbre; y los senderos de La Llanía y Jinama. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Suspendidas las conexiones marítimas entre Lanzarote y la Graciosa En Lanzarote se suspenden todas las actividades previstas para la tarde noche y ocurrirá lo mismo con las conexiones entre Órzola y La Graciosa. A partir de las 17:00 horas se suspende todas las actividades programadas al aire libre. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Desvíos de vuelos La borrasca Emilia afecta ya a la operatividad de los aeropuertos como en La Palma con algunos desvíos y una cancelación desde Tenerife Norte. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | En Tenerife podría haber un oleaje histórico en el norte de la isla Preocupa el mal estado del mar en Tenerife. La borrasca podría dejar un oleaje histórico en el litoral norte de la isla. De momento, la jornada transcurre sin incidencias. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | El viento y la lluvia, presentes ya en Gran Canaria En Gran Canaria la llegada de la borrasca Emilia ha obligado al cierre de las áreas recreativas y todas las infraestructuras públicas, y se hace un llamamiento a la prudencia en la costa. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Cerrados senderos y áreas recreativas en La Gomera En La Gomera están cerrados todos los senderos y las áreas recreativas de la isla. Están cancelados todos los eventos al aire libre. Por ejemplo, no habrá fiesta de Santa Lucía en Tazo, no habrá Noche en Blanco en Valle Gran Rey ni concierto de Los Sabandeños en Hermigua. Vídeo RTVC.

Borrasca Emilia | Suspendida la actividad municipal en Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria suspende la actividad municipal y cierra parques y el acceso a El Confital debido a la borrasca ‘Emilia’. El Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) para atender cualquier incidencia que pueda producirse ante la alerta por vientos y fenómenos costeros y recomienda a la ciudadanía evitar desplazamientos Con motivo del FMA, se aplaza toda la programación de actividades municipales prevista para este viernes y este sábado. Además, se suspenden temporalmente las autorizaciones de montaje de terrazas en el paseo de Las Canteras y calles que den acceso al mismo paseo La alcaldesa, Carolina Darias ha presidido una reunión de coordinación de los servicios municipales para organizar las actuaciones preventivas.



Borrasca Emilia | El Cabildo de Gran Canaria suspende toda la programación cultural del 13 de diciembre La Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria ha suspendido toda su actividad prevista para el día 13 de diciembre, debido a las condiciones meteorológicas adversas ocasionadas por la borrasca Emilia. A las actividades de carácter cultural se añaden las lúdicas y deportivas impulsadas en la isla por la Corporación insular. Por tanto, la red de museos insulares y todos los centros culturales gestionados por el Cabildo grancanario permanecerán cerrados el día 13 de diciembre como medida preventiva.

Borrasca Emilia | Decretada la alerta por lluvias El Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por lluvias desde las 20:00 horas de este viernes, 12 de diciembre. La borrasca Emilia dejará precipitaciones repartidas de forma desigual por todo el archipiélago. Los acumulados más importantes se prevén en la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría haber acumulados destacables locales en Lanzarote y Fuerteventura. Son probables precipitaciones débiles, moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas y granizo. Las precipitaciones serán persistentes en Lanzarote, Fuerteventura, y en la mitad norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. La cantidad de agua acumulada probablemente alcanzará y superará los 40mm en 12 horas en Lanzarote y Fuerteventura; los 60 mm en 12 horas en La Palma y La Gomera; los 80 mm en 24 horas en la mitad norte de Gran Canaria y los 100 mm en 12 horas en la mitad norte de Tenerife.

Borrasca Emilia | Alerta por riesgo de inundaciones El Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por riesgo de inundaciones costeras desde las 18:00 de este viernes, 12 de diciembre en toda la comunidad autónoma. El motivo es el mal estado del mar previsto para la noche de este viernes y el fin de semana que generará en algunas zonas de las islas riesgo de inundación costera por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa, especialmente 2 -3 horas antes y después de las pleamares. Pleamares del sábado 13: 07:55 – 08:40 h y 20:40 – 21:20 h.Pleamares del domingo 14: 09:00 – 09:40 y 21:40 – 22:15 h.

Borrasca Emilia | Declarada la prealerta por tormentas El Gobierno de Canarias ha declara la situación de prealerta por tormentas en todas las islas a partir de las 18:00 horas de este 12 de diciembre.

Borrasca Emilia | Alerta por nevadas en Tenerife a partir de esta noche En Tenerife se ha activado a partir las 22:00 horas de esta noche la alerta por nevadas a partir de los 1.600 metros de altitud. Se espera que alcancen o superen los 5 centímetros de altura en 24 horas en Tenerife. También se prevén nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria, con acumulados de nieve que probablemente alcancen los 2 centímetros de altura en 24 horas. En estas dos islas la situación es de prealerta.

Borrasca Emilia | El Gobierno de Canarias decreta Alerta Máxima por mala mar A partir de las 18:00 horas de este viernes, todas las islas se encuentran el Alerta Máxima por Fenómenos Costeros. Lo ha informado la Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de AEMET y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo). En base a esto, se actualiza la situación de Alerta por Fenómenos Costeros, pasando a Alerta Máxima desde las 18:00 horas de este viernes 12 de diciembre. Lo que preocupa es el mal estado del mar, por viento y por oleaje. Habrá viento de componente norte fuerza 6 a 8 (39 – 74 km/h). Mar gruesa a mar muy gruesa en las vertientes norte y oeste y en los canales entre las islas. Altura significante del oleaje de mar combinada de 5 – 7 m en las costas del norte, este y oeste de las islas de mayor relieve, y en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del litoral oleaje de mar combinada de altura significante 2,5 – 4 m Pleamares del sábado: 07:55 – 08:40 h y 20:40 – 21:20 h. Pleamares del domingo: 09:00 – 09:40 h y 21:40 – 22:15 h. Una predicción de oleaje de altura significante de 5 – 7 m indica que el 67% de las olas tendrán una altura media de 3,2 – 4,5 m; un 10% de las olas podrían ser de 6 – 9 m; y un 1% de las olas podrían alcanzar los 8 -12 m.

Borrasca Emilia | Mogán suspende todos los eventos de este viernes y sábado El municipio de Mogán, en Gran Canaria, ha decidido suspender todos los eventos que tenía previstos para este viernes y sábado. De momento, se mantiene la 10ª Feria del Aguacate de Mogán, que se celebra este domingo. El resto de eventos supendidos se aplazarán y se irá informando de las nuevas fechas de celebración. Se recomienda evitar desplazamientos y acercarse a las zonas costeras.

Borrasca Emilia | Agaete cancela sus actos y cierra senderos, barrancos y playas El Ayuntamiento de Agaete, en Gran Canaria, ha activado medidas preventivas ante la llegada de un frente de inestabilidad derivado de la borrasca Emilia y ha procedido al cierre de senderos, barrancos y playas por precaución. Se posponen hasta que la situación meteorológica mejore los actos previstos dentro del programa de las fiestas de Navidad. Agaete activa medidas preventivas ante la llegada de la borrasca Emilia Asimismo, se han cerrado de senderos y caminos rurales, quedando prohibidas las actividades vinculadas al senderismo; así como el Polideportivo Municipal e instalaciones deportivas municipales; y se han cancelado las actividades en instalaciones municipales tanto en interior como exterior. De igual modo, se ha procedido al cierre de barrancos, parques infantiles y zonas arboladas, de la avenida marítima, playas y muelle, y queda prohibido el baño por el temporal costero. Con todo el Ayuntamiento de Agaete ha recomendado a la población evitar zonas bajas, inundables y áreas próximas a las costas y al cauce del barranco.

Borrasca Emilia | Olas de más de 7 metros en Tenerife desde esta noche La consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, ha informado de la situación en la isla. Hoy no se esperan grandes incidencias, aunque a partir de las 15:00 horas ya comienzan las restricciones de seguridad por prevención, ya que podría empeorar el tiempo. Una de las medidas más importantes será la vigilancia y cierre de las zonas costeras más peligrosas porque desde esta noche se espera ya que las olas superen los 7 metros de altura. Mañana la situación será más complicada aún.

Borrasca Emilia | El Ayuntamiento de Arucas aplaza todos los eventos de este fin de semana Todos los eventos previstos en el municipio de Arucas, en gran Gran Canaria, para este fin de semana, han quedado suspendidos por la situación de alerta meteorológica provocada por la entrada de la Borrasca Emilia.

Borrasca Emilia | Se extiende la alerta máxima a toda Canarias este sábado La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extenderá este sábado a toda Canarias el aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fuerte oleaje que ya está en vigor en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. En concreto, la Aemet espera que el paso de la borrasca Emilia por las islas provoque en el mar viento del norte o noroeste de 62 a 74 Km/h (fuerza 8), principalmente en las canales entre islas.

Borrasca Emilia | Cancelado el vuelo de las 12:20 a El Hierro desde Tenerife Se ha suspendido un nuevo vuelo en Tenerife Norte. Es el de las 12:20 horas que tenía como destino El Hierro. También está habiendo retrasos en el resto de aeropuertos de las islas. Sobre todo en La Palma y Gran Canaria.

Borrasca Emilia | Cierran todas las zonas dependientes del Cabildo de Gran Canaria Las áreas recreativas, las Fincas de Osorio, Tirma y el Galeón, las zonas de acampada, los albergues, el centro de interpretación de los Tilos de Moya, el Jardín Botánico Viera y Clavijo y las reservas para Roque Nublo están cerradas por el Cabildo de Gran Canaria por la situación de alerta. Además, recomiendan evitar las caminatas por el campo, la acumulación de materiales en cauces, las actividades en montes y espacios naturales protegidos, los desplazamientos (sobre todo por carreteras secundarias), llamar al 112 solo para emergencias, alejarse de elementos que se puedan desplazar por el viento, retirar macetas y otros objetos de azoteas y ventanas y extremar la precaución cerca de la costa.

Borrasca Emilia | Suspendido el Baloncesto en Tenerife Este fin de semana queda suspendida en su totalidad cualquier partido de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife (FIBT). debido a la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular

de Tenerife (PEIN) en situación de alerta máxima desde las 15:00 horas. Han anunciado que, progresivamente, se irán anunciando las nuevas fechas en INDALWEB. Esa fecha que será la fecha tope para jugar, pudiéndose modificar y adelantar, si ambos equipos estuvieran de acuerdo. Si durante las fechas navideñas tuvieran opciones de jugar los encuentros, se disputarían. De igual manera, los entrenamientos de las preselecciones FIBT que se disputaban este domingo en el Pabellón Paulino Rivero Baute de Ravelo, también quedan suspendidas.

Borrasca Emilia | Retrasos en Tenerife Norte La lluvia y el viento ya están dejando algunos retrasos en el Aeropuerto Tenerife Norte Los Rodeos. También algunas cancelaciones, como la del vuelo de las 11:30 procedente de Gran Canaria.

Borrasca Emilia | Prohibido subir al Teide El Cabildo de Tenerife ha decretado la prohibición de acceso y circulación por todas las pistas, senderos, caminos y zonas de campo a través dentro de los Espacios Naturales Protegidos a partir de las 15.00 horas de este viernes debido al elevado riesgo de desprendimientos, caída de árboles e inundaciones. También prohíbe la estancia en campamentos, zonas de acampada y áreas recreativas en estos espacios.

Borrasca Emilia | El Ayuntamiento de Telde aplaza la recogida de juguetes solidarios La gran recogida de juguetes que el Ayuntamiento de Telde tenía previsto realizar este sábado, ha quedado aplazada al próximo 17 de diciembre por la alerta meteorológica. Será de 17:00 horas a 21:30 horas en la Plaza de San Gregorio. Cartel de aplazamiento de la recogida de juguetes en Telde por la Borrasca Emilia

Borrasca Emilia | Gran Canaria ya nota los efectos del primer frente En medianías de Gran Canaria llueve intensamente desde primera hora de esta mañana. Desde Las Palmas de Gran Canaria hasta San Mateo, se están notando las fuertes lluvias y las rachas de viento. También el estado del mar está cumpliendo la previsión, con fuerte oleaje en playas como la de Las Canteras. Lluvia y oleaje en Las Canteras. Imagen: Mi Playa de Las Canteras

Borrasca Emilia | Más zonas de El Hierro cerradas El CECOPIN (Centro Coordinador Operativo Insular) de El Hierro ha informado sobre las medidas activadas por el plan de emergencias insular por fenómenos meteorológicos adversos:

-Suspensión de quemas de rastrojos autorizadas.

-Cierre de sendero de la Llanía y sendero de Jinama.

-Cierre de zonas recreativas de Hoya Del Pino y Hoya del Morcillo (incluida zona de acampada).

-Cierre de zona de baño de Tacorón (Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro).

-Cierre de zona de baño de Charco Manso y Pozo de Las Calcosas ( Ayuntamiento de Valverde).

Borrasca Emilia | Se aplaza hasta nuevo aviso la elaboración del turrón más largo del mundo en Puerto de Santiago La previsión del tiempo para este sábado también ha obligado a aplazar hasta nuevo aviso por parte del Ayuntamiento de Santiago del Teide la elaboración del turrón más largo del mundo. Estaba previsto realizarlo en la Plaza de Puerto Santiago este sábado 13 de diciembre. La nueva fecha se comunicará próximamente.

Borrasca Emilia | Fuerteventura suspende la observación astronómica de este sábado El Cabildo de Fuerteventura ha suspendido la actividad de observación astronómica programada para este sábado por la prealerta por mal tiempo. La ¡Lluvia de estrellas fugaces Gemínidas’ cómo se titula esta actividad, no se realizará en la fecha prevista.

Borrasca Emilia | Lluvia, viento y oleaje en Garachico Lorena de Cobos está siguiendo la Borrasca Emilia desde Garachico, uno de los puntos del norte de Tenerife que más están sintiendo sus consecuencias.

Borrasca Emilia | Cierres en El Hierro Se procede al cierre de la zona recreativa de Hoya Del Pino, Hoya de El Morcillo y sendero de La Llanía, debido a la situación actual por fenómenos meteorológicos adversos.

Borrasca Emilia | La lluvia ya está en zonas como Garachico o Tegueste, en Tenerife En zona de tenerife como Tegueste o Garachico ya están sintiendo desde esta mañana los efectos de la Borrasca Emilia con fuerte viento, lluvia y oleaje en las zonas de costa.

Borrasca Emilia | El sábado será el día más complicado Vicky Palma, Responsable de la Unidad de Análisis de Riesgo 112, explica cómo está siendo y cómo será el impacto de la Borrasca Emilia en el archipiélago durante este fin de semana.

Borrasca Emilia | Este sábado se esperan olas de unos 7 metros El oleaje preocupa mucho este fin de semana por las incidencias que podría causar. Por eso, se pide mucha precaución a la población y que se alejen de las zonas del litoral. El promedio de esas olas es de unos 7 metros de altura. Es decir, que de media podrían alcanzar esa altura. Pero como ya se ha comprobado en las últimas semanas, el mar puede traer entre esa serie de olas, algunas más altas y con más fuerza. En esta ocasión, la previsión dice que el 33 % serán de 7 metros o más, y de esas, el 10 % pueden ser de 10 metros. Lo más peligroso viene cuando llega una de cada cien de esas olas, que puede alcanzar casi el doble, siendo de entre 12 y 13 metros de altura.

Borrasca Emilia | Suspendidos los trayectos de Líneas Islas Romero Las conexiones en barco de Líneas Islas Romero entre Lanzarote y Fuerteventura, y entre Lanzarote y La Graciosa, han quedado suspendidos para este sábado por el temporal marítimo previsto en las islas. Aviso en la página web de Líneas Romero anunciando la suspensión de los trayectos para este sábado

Borrasca Emilia | La borrasca está ya en Tenerife La Borrasca Emilia ya está en Tenerife, como se puede comprobar en esta imagen de Punta del Hidalgo, donde se puede apreciar a la derecha cómo el frente está a punto de entrar en tierra. Imagen de la Borrasca Emilia a punto de entrar en Tenerife

Borrasca Emilia | Máxima precaución en el mar, sobre todo en La Gomera y Tenerife La Gomera y Tenerife están en alerta naranja por temporal marítimo. Se prevén vientos de hasta 74 kilómetros por hora (fuerza 8). Soplarán vientos en Canarias que activarán además avisos amarillos (riesgo para ciertas actividades) y habrá fuerte oleaje generalizado en las islas. En Tenerife, además, lloverá con intensidad, lo que ha activado el nivel amarillo.

Borrasca Emilia | Lluvias en Lanzarote y La Graciosa La previsión del tiempo este viernes para Lanzarote y La Graciosa este viernes es que habrá precipitaciones débiles a moderadas y no se descarta que sean en forma de chubascos tormentosos principalmente a primeras y últimas horas. Las primeras precipitaciones las tendremos entre las 09.00 y las 13.00 horas. En algunos casos pueden ser localmente moderadas. Las segundas precipitaciones se prevén a partir de las 17.00 horas. Las temperaturas mínimas estarán en ligero a moderado descenso y las máximas sin cambios. El viento soplará flojo a moderado del noroeste, aumentando a fuerte a partir del mediodía, con probables rachas localmente muy fuertes . Previsión de lluvias en Lanzarote y La Graciosa por el paso de la Borrasca Emilia

Borrasca Emilia | Alerta máxima en Tenerife El Cabildo de Tenerife ha activado su Plan de Emergencia en fase de alerta máximaen la isla a partir de las 15:00 horas por le paso de la borrasca Emilia. Se ha puesto en marcha el Plan de Emergencias Insular de forma preventiva ante la previsión de lluvias fuertes, viento, nieve y oleaje.

Borrasca Emilia | Alerta por oleaje y viento Comenzamos este viernes la cobertura en directo de la llegada de la borrasca Emilia a Canarias, que ha obligado a declarar alertas por oleaje y viento y prealerta por lluvia. A lo largo de toda la jornada te contaremos, minuto a minuto, la evolución del temporal y sus consecuencias en las islas

Cambio en la apertura de Navilan Arrecife La organización de Navilan Arrecife pospone la apertura de la feria prevista para el sábado 13 de diciembre por alerta de lluvias y fuertes rachas de viento en Lanzarote. La nueva fecha será domingo 14 de diciembre a las 17:00 horas. La decisión busca garantizar la seguridad de participantes y visitantes.

Previsión del tiempo para los próximos días Nuestro compañero Edgar Cedrés informa de los primeros impactos que puede dejar la borrasca Emilia en el Archipiélago. RTVC.

Telde ruega precaución a la ciudadanía El Ayuntamiento de Telde pide precaución a la ciudadanía ante la situación de alerta por vientos (en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con prealerta en Fuerteventura y Lanzarote) y fenómenos costeros adversos (en todo el Archipiélago), a partir de las 9.00 horas de este viernes 12 de diciembre y el sábado 13, emitida por la Dirección General de Emergencias del gobierno canario, en base a la predicción de la AEMET. El alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, pide “actuar con prudencia, serenidad y responsabilidad”, evitando desplazamientos innecesarios y extremando las precauciones en las áreas costeras, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de Canarias. El Consistorio recuerda que se informará de cualquier actualización a través de sus canales institucionales, redes sociales y su canal oficial de WhatsApp.

Los municipios canarios se preparan para la borrasca Emilia La principal preocupación es el fuerte oleaje, aún con el recuerdo de la tragedia en la piscina de Los Gigantes el pasado fin de semana. Desde mañana se activa la alerta por viento y oleaje, y durante el fin de semana no se descarta que pueda nevar en las cumbres. RTVC.

Activada la prealerta por lluvias La Dirección General de Emergencias activa la prealerta por lluvias ante la llegada de la borrasca Emilia. Este viernes, un frente frío en fase de disipación provocará lluvias irregulares en el archipiélago: débiles a moderadas en general, localmente fuertes en el norte de Tenerife y persistentes en las medianías de las islas de mayor relieve. Antes de medianoche podría nevar en las cumbres de Tenerife, y no se descartan tormentas en Lanzarote y Fuerteventura.

Recomendaciones del Ayuntamiento de La Laguna El Ayuntamiento de La Laguna alerta a la población ante la llegada de la borrasca Emilia. Desde la entidad insisten en la necesidad de extremar la prudencia, evitar situaciones de riesgo y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y los canales oficiales. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Cambio de ubicación del concierto infantil “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi” Debido a la declaración de estado de emergencia prevista para este fin de semana en Fuerteventura por fuertes vientos y lluvias, la organización del concierto infantil “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Fuerteventura, comunica el cambio de ubicación del evento como medida de prevención y seguridad. Tras una valoración conjunta entre OperaFuerteventura y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, representada por la concejala Tacoremi Gutiérrez, ambas partes han llegado a la conclusión de que el traslado es necesario para garantizar el bienestar de las familias y del público infantil. Por ello, el concierto, inicialmente previsto en la Plaza del Tomate (ubicación original), se celebrará finalmente en el Terrero de Lucha de Puerto del Rosario.

El Gobierno declara la alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por vientos a partir de las 09:00 horas de mañana viernes en Gran Canaria y las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con rachas que pueden superar los 100 km/h en las cumbres en la jornada del sábado. Para mañana viernes se espera viento del norte y noroeste fuerte a todos los niveles (mar, costa, medianías, zonas altas y cumbres), que afectará principalmente a las vertientes oeste y este, así como a zonas altas expuestas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

El concierto de Taburiente y Non Trubada se traslada por motivos meteorológicos La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde informa que, por motivos meteorológicos y ante la borrasca que se aproxima al Archipiélago, el concierto previsto para este 12 de diciembre en la plaza de San Gregorio, a cargo de los grupos Taburiente y Non Trubada, cambia de ubicación. El evento se mantiene a la misma hora, pero pasará a celebrarse en el Teatro Juan Ramón Jiménez, garantizando así la seguridad del público, artistas y personal técnico, y asegurando el desarrollo del concierto en las mejores condiciones.

Las Palmas de Gran Canaria activa la alerta por vientos y fenómenos costeros El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, activa desde las 09:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, las alertas por vientos y fenómenos costeros en la ciudad, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. El Consistorio, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, activa el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse a causa de estas situaciones. Ante la situación de fuertes vientos, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea una serie de recomendaciones para evitar daños, como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura o caída de cristales. También retirar de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle.

Aviso a extranjeros El 112 Canarias publica recomendaciones de seguridad por la borrasca Emilia en inglés y alemán, dirigidas especialmente a residentes y turistas. El servicio de emergencias recuerda las pautas básicas ante el fuerte oleaje y el mal tiempo previsto en las próximas horas.

Refuerzo de vigilancia en La Laguna Las autoridades redoblan la vigilancia en el litoral de La Laguna ante la previsión de fuerte oleaje este fin de semana. Se pide a la población extremar las precauciones y seguir en todo momento las normas de seguridad. Imagen del Ayuntamiento de La Laguna.

Restricciones en Garachico La Policía Local de Garachico activa restricciones por el fuerte oleaje previsto. Desde las 15:00 h del 12 de diciembre se prohíbe el estacionamiento en Tomé Cano, Adolfo Suárez, el Muelle Viejo y el antiguo campo de fútbol. A partir de las 19:00 h, las restricciones se amplían a varias calles del casco, como Esteban de Ponte, San Sebastián, Fco. Montes de Oca y zonas próximas. Las medidas se mantendrán hasta que mejore el estado del mar. Se pide evitar las áreas afectadas, respetar las señales y extremar la precaución en la costa. Imagen de la Policía Local de Garachico.

Campañas de prevención Precisamente, este jueves, el presidente de la ‘Asociación Canarias 1500 km de Costa’, Sebastián Quintana, ha señalado en el Parlamento de Canarias que las islas son «seguras», y cuenta con los «mejores medios, servicios e instituciones» para afrontar el desafío de los accidentes acuáticos, pero el archipiélago precisa de acciones políticas transversales, así como de la colaboración del sector turístico, que hagan frente a una realidad: «Siete de cada diez personas fallecidas por ahogamiento en Canarias son turistas». Informa: Redacción Informativos RTVC

Nieve por encima de los 2.000 metros La presencia de aire frío en altura, característica de esta borrasca, podría bajar las temperaturas por debajo de cero en zonas altas. Esto hará posible la aparición de nevadas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, siempre por encima de los 2.000 metros.

Alerta por fenómenos costeros La Dirección General de Emergencias de Canarias ha actualizado a situación de alerta por fenómenos costeros. Según el aviso, el mar comenzará a empeorar este viernes a partir del mediodía, con fuertes vientos. Antes de la medianoche, las olas en las costas del norte y oeste del archipiélago podrán alcanzar 4 a 4,5 metros. El sábado, el temporal será más intenso, con fuerte marejada a mar gruesa, áreas de mar muy gruesa y mar de fondo del norte y noroeste de 3 a 5 metros. En las costas abiertas al norte y oeste del archipiélago, especialmente en Gran Canaria, la altura significante del oleaje será de 4 a 6,3 metros, con un período de 16 a 20 segundos. Algunos ayuntamientos ya están tomando medidas de prevención en las zonas de costa y baño, como en el caso del Ayuntamiento de La Laguna (Bajamar, Jóver, Punta del Hidalgo), o el Ayuntamiento de Garachico, en el norte de Tenerife. Declaraciones: Sergio Pérez, inspector de la Policía Local de La Laguna

Viento en aumento: rachas que podrían superar los 100 km/h A medida que avance el viernes, la intensidad del viento irá ganando fuerza. Se esperan rachas de entre 80 y 90 km/h, aunque en las islas occidentales y en el entorno del Parque Nacional del Teide podrían superar con facilidad los 100 km/h, según algunos modelos.

El sábado el día más complicado El sábado será la jornada más complicada en el archipiélago. Las condiciones empeorarán notablemente debido al paso de la borrasca con viento muy fuerte, especialmente en zonas altas y de cumbre. Chubascos fuertes, acompañados de tormentas y episodios de granizo. La intensidad de las lluvias variará durante el día. De madrugada y por la mañana las más intensas ser registrarán en las islas orientales. Desde el mediodía, el mayor impacto en las islas occidentales. En Gran Canaria, Tenerife y La Palma las precipitaciones podrían ser especialmente intensas.

Lluvias y tormentas, especialmente en las islas de mayor relieve El primer frente asociado llegará el viernes, generando precipitaciones en varias islas. Sin embargo, será la actividad tormentosa de la borrasca procedente de las islas orientales la que dejará los acumulados más importantes. Los modelos meteorológicos indican que las zonas más afectadas serán el norte de La Palma, el norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, con acumulados que podrían rondar los 126 litros por metro cuadrado entre hoy y el domingo. La inestabilidad será especialmente notable en las islas occidentales y en aquellas con mayor relieve, donde la intensidad de las precipitaciones podría ser mayor. Lluvia acumulada para los próximos días. METEORED

Llegada de la borrasca Emilia A partir del viernes, una borrasca, denominada Emilia, que se formará en torno al Golfo de Cádiz evolucionará hacia una borrasca fría que afectará de lleno a todas las islas desde la madrugada del sábado y que permanecerá hasta la primera mitad del domingo, dejando un temporal “en todos los sentidos”: lluvias intensas, mar complicado, fuertes rachas de viento e incluso nieve en las cumbres por encima de los 2.000 metros. Informa: Redacción Informativos RTVC

Jueves de transición Este jueves será sólo un día de transición antes de la llegada de un cambio drástico en el tiempo. Tras una jornada relativamente tranquila, el archipiélago se prepara para un fin de semana que invita a quedarse en casa, evitar el mar y extremar las precauciones.