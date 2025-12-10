Este miércoles la lluvia hará acto de presencia en algunos puntos del archipiélago, a la espera de una nueva borrasca más intensa que nos llegará para el fin de semana

Panorámica de Ravelo, El Sauzal, Tenerife

La inestabilidad meteorológica regresa este miércoles al Archipiélago canario, aunque de forma desigual y con un frente de carácter débil. Las precipitaciones afectarán principalmente a Lanzarote, el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, donde ya se han registrado los primeros efectos del episodio.

En La Palma, una nubosidad de tipo bajo entró durante la madrugada por el norte de la isla y dejó acumulados de hasta 35 litros por metro cuadrado en Garafía. Las lluvias se extendieron por toda la vertiente norte y nordeste palmera. Según las previsiones, este frente alcanzará Tenerife al mediodía y, ya por la tarde, penetrará en el interior de Gran Canaria, sin descartar algunas precipitaciones puntuales durante las horas centrales del día en Lanzarote.

Pese a estas lluvias, los expertos insisten en que se trata de un frente poco activo, que dejará precipitaciones durante la jornada del miércoles para retirarse rápidamente. El jueves será un día totalmente tranquilo, con estabilidad generalizada en todo el Archipiélago.

En cuanto al estado del mar, continúa siendo adverso. El oleaje volverá a superar los 3 metros de altura en las costas del norte y los 2 metros en las del sur, por lo que se recomienda extremar las precauciones en el litoral.

Las temperaturas experimentarán este miércoles un ligero descenso, especialmente notable en las zonas de medianías.

Una borrasca más intensa para el fin de semana

Sin embargo, la calma será solo momentánea. El jueves actuará como jornada de transición, ya que a partir del viernes la situación atmosférica se complicará de forma notable. Una borrasca, que se configurará en forma de círculo y se situará al oeste de Lanzarote, afectará al Archipiélago durante el viernes, sábado y domingo.

Este sistema traerá consigo un descenso importante de las temperaturas, con valores que podrían situarse entre 4 y 6 grados bajo cero a unos 3.000 metros de altitud, además de precipitaciones generalizadas, viento fuerte y la posibilidad de que se produzca la primera nevada de la temporada en las cumbres.

Lluvia acumulada para los próximos días. METEORED

Las lluvias más significativas comenzarán a partir de la tarde-noche del viernes y se prolongarán durante todo el fin de semana. A ello se sumará una notable incidencia del viento, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

La situación marítima también empeorará considerablemente. De cara al fin de semana, el oleaje podría alcanzar y superar los 6 metros de altura, incluso con mayor intensidad que en episodios recientes, lo que mantiene en alerta a las autoridades y al sector marítimo.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, especialmente de cara al fin de semana.